Тирни не вернется в "Арсенал"

Левый защитник Киран Тирни насовсем покинет "Арсенал" грядущим летом.

Оказавшись лишним для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, на этот сезон Тирни отправился в "Реал Сосьедад" на правах аренды.



Тирни очень сильно начал свою испанскую карьеру, утвердившись ключевым исполнителем "Реал Сосьедад" и собрав несколько наград лучшему игроку матча.



Несмотря на то, что сейчас Киран уже два месяца отсутствует с травмой задней поверхности бедра, "Реал Сосьедад" хочет выкупить 26-летнего шотландца после окончания сезона.



Однако у самого Тирни другие планы. Как сообщает TEAMtalk, ссылаясь на близкий к игроку источник, постоянный трансфер Кирана в "Реал Сосьедад" маловероятен, зато есть высокая вероятность, что экс-защитник "Селтика" вернется на родину в Шотландию.



Также у Тирни, наверняка, будут варианты в английской Премьер-Лиге. Например, "Астон Вилла" в прошлом уже интересовалась Кираном, который обошелся "Арсеналу" в 25 миллионов фунтов в 2019 году.