Тирни не вернется в "Арсенал"

Киран Тирни Левый защитник Киран Тирни насовсем покинет "Арсенал" грядущим летом.

Оказавшись лишним для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, на этот сезон Тирни отправился в "Реал Сосьедад" на правах аренды.

Тирни очень сильно начал свою испанскую карьеру, утвердившись ключевым исполнителем "Реал Сосьедад" и собрав несколько наград лучшему игроку матча.

Несмотря на то, что сейчас Киран уже два месяца отсутствует с травмой задней поверхности бедра, "Реал Сосьедад" хочет выкупить 26-летнего шотландца после окончания сезона.

Однако у самого Тирни другие планы. Как сообщает TEAMtalk, ссылаясь на близкий к игроку источник, постоянный трансфер Кирана в "Реал Сосьедад" маловероятен, зато есть высокая вероятность, что экс-защитник "Селтика" вернется на родину в Шотландию.

Также у Тирни, наверняка, будут варианты в английской Премьер-Лиге. Например, "Астон Вилла" в прошлом уже интересовалась Кираном, который обошелся "Арсеналу" в 25 миллионов фунтов в 2019 году.


Метки Арсенал, Реал Сосьедад, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 14:00

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  1. chelsea88 29.11.2023 14:42 # chelsea88
    http://fapl.ru/posts/72620/
    Можно почитать комменты в рот вые6анных ггшек и обоссать их ё6ла.

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  2. liverpool888 29.11.2023 14:04 # liverpool888
    Так а толку? В его уровне никто не сомневался.
    Проблемы были с постоянными травмами. Он до сих пор продолжает отсутсвовать продолжительные отрезки времени. Ничего ровным счётом не поменялось.

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