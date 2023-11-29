Тирни не вернется в "Арсенал"
Левый защитник Киран Тирни насовсем покинет "Арсенал" грядущим летом.
Оказавшись лишним для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, на этот сезон Тирни отправился в "Реал Сосьедад" на правах аренды.
Тирни очень сильно начал свою испанскую карьеру, утвердившись ключевым исполнителем "Реал Сосьедад" и собрав несколько наград лучшему игроку матча.
Несмотря на то, что сейчас Киран уже два месяца отсутствует с травмой задней поверхности бедра, "Реал Сосьедад" хочет выкупить 26-летнего шотландца после окончания сезона.
Однако у самого Тирни другие планы. Как сообщает TEAMtalk, ссылаясь на близкий к игроку источник, постоянный трансфер Кирана в "Реал Сосьедад" маловероятен, зато есть высокая вероятность, что экс-защитник "Селтика" вернется на родину в Шотландию.
Также у Тирни, наверняка, будут варианты в английской Премьер-Лиге. Например, "Астон Вилла" в прошлом уже интересовалась Кираном, который обошелся "Арсеналу" в 25 миллионов фунтов в 2019 году.
29.11.2023 14:00
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Можно почитать комменты в рот вые6анных ггшек и обоссать их ё6ла.
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Так а толку? В его уровне никто не сомневался.
Проблемы были с постоянными травмами. Он до сих пор продолжает отсутсвовать продолжительные отрезки времени. Ничего ровным счётом не поменялось.
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