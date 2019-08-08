"Арсенал" подтвердил покупку Кирана Тирни

"Арсенал" объявил о приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни стоимостью 25 миллионов фунтов.

"Канониры" пытались согласовать стоимость Тирни с июня, но только накануне "Селтик" согласился отпустить свою молодую звезду на "Эмирейтс".



Сегодня Киран прошел медицинское обследование и официально присоединился к "Арсеналу", заключив долгосрочный контракт. За команду Унаи Эмери 22-летний шотландец будет под третьим номером.



"Мы рады, что Киран переходит к нам. Он очень талантливый игрок, который продолжит прибавлять. Он увеличит наш выбор игроков в оборонительной линии, и я предвкушаю работу вместе с ним", — сообщил Эмери.



Добавим, что Тирни находился в системе "Селтика" с семи лет, сыграв за первую команду 170 матчей.