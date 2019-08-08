"Арсенал" подтвердил покупку Кирана Тирни
"Арсенал" объявил о приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни стоимостью 25 миллионов фунтов.
"Канониры" пытались согласовать стоимость Тирни с июня, но только накануне "Селтик" согласился отпустить свою молодую звезду на "Эмирейтс".
Сегодня Киран прошел медицинское обследование и официально присоединился к "Арсеналу", заключив долгосрочный контракт. За команду Унаи Эмери 22-летний шотландец будет под третьим номером.
"Мы рады, что Киран переходит к нам. Он очень талантливый игрок, который продолжит прибавлять. Он увеличит наш выбор игроков в оборонительной линии, и я предвкушаю работу вместе с ним", — сообщил Эмери.
Добавим, что Тирни находился в системе "Селтика" с семи лет, сыграв за первую команду 170 матчей.
08.08.2019 19:00
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Последние комментарии:
Лучший защ Шотландии, в Апл таких крайков и нет, разве что уолкер на уровне.
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Классно! Поздравляю!!!
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ну есть же есть!!!
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Не знаю чья эта заслуга: Санлехи, Эду или индуса скорее всего первого, но трансферное окно этого года уже стало лучшим за многие годы.
Избавились от баласта после Венгера, так ещё за некоторых вроде Ивоби сможем выручить неплохие деньги)
И как бонус переподписание контрактов с Ауба и Лаказетом
Круть
Ждём официального подтверждения!
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Все покер наш.там орштейн твердит что ивоби за 40 слили.Лучший транс.окно за последние 15-16 лет
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Ну что, в полку будущих лучших лз АПЛ пополнение, хех
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Даже со спины можно прочитать на лице безудержную радость от этого перехода
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С ума сойти можно,такого биста и за 25 млн в наше время - отличная сделка
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