"Арсенал" подтвердил покупку Кирана Тирни

Киран Тирни "Арсенал" объявил о приобретении левого защитника "Селтика" и сборной Шотландии Кирана Тирни стоимостью 25 миллионов фунтов.

"Канониры" пытались согласовать стоимость Тирни с июня, но только накануне "Селтик" согласился отпустить свою молодую звезду на "Эмирейтс".

Сегодня Киран прошел медицинское обследование и официально присоединился к "Арсеналу", заключив долгосрочный контракт. За команду Унаи Эмери 22-летний шотландец будет под третьим номером.

"Мы рады, что Киран переходит к нам. Он очень талантливый игрок, который продолжит прибавлять. Он увеличит наш выбор игроков в оборонительной линии, и я предвкушаю работу вместе с ним", — сообщил Эмери.

Добавим, что Тирни находился в системе "Селтика" с семи лет, сыграв за первую команду 170 матчей.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. coon4 08.08.2019 20:04 # coon4
    Лучший защ Шотландии, в Апл таких крайков и нет, разве что уолкер на уровне.

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  2. tot35 08.08.2019 19:58 # tot35
    Классно! Поздравляю!!!

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  3. theo-zm 08.08.2019 19:36 # theo-zm
    ну есть же есть!!!

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  4. gunnerlove 08.08.2019 19:23 # gunnerlove
    Не знаю чья эта заслуга: Санлехи, Эду или индуса скорее всего первого, но трансферное окно этого года уже стало лучшим за многие годы.
    Избавились от баласта после Венгера, так ещё за некоторых вроде Ивоби сможем выручить неплохие деньги)
    И как бонус переподписание контрактов с Ауба и Лаказетом
    Круть
    Ждём официального подтверждения!

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  5. samurai8888 08.08.2019 19:17 # samurai8888
    Все покер наш.там орштейн твердит что ивоби за 40 слили.Лучший транс.окно за последние 15-16 лет

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  6. reams 08.08.2019 19:09 # reams
    Ну что, в полку будущих лучших лз АПЛ пополнение, хех

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  7. dallaslp 08.08.2019 19:04 # dallaslp
    Даже со спины можно прочитать на лице безудержную радость от этого перехода

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  8. invincible141ars 08.08.2019 19:02 # invincible141ars
    С ума сойти можно,такого биста и за 25 млн в наше время - отличная сделка

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