Деньги с продажи "Челси" могут достаться Израилю вместо Украины

Роман Абрамович Британские власти обсуждают идею направить деньги с продажи "Челси" в Израиль вместо Украины.

Сумма в 2.34 млрд. фунтов с продажи "Челси" Романом Абрамовичем вот уже 18 месяцев находится нетронутой на замороженном банковском счету в Великобритании.

Только на днях появилась информация, что возвращение в большую политику Дэвида Кэмерона, который был назначен министром иностранных дел Великобритании, может помочь Украине получить обещанную финансовую помощь.

Сообщалось, что Великобритания собирается направить всю сумму целиком в Украину, несмотря на то, договоренность с Абрамовичем предусматривает помощь "всем жертвам войны в Украине".

Однако сейчас в этой затянувшейся истории случился неожиданный поворот. The Telegraph утверждает, что британские власти обсуждают план передать деньги с продажи "Челси" Израилю. Соответствующие дискуссии начались после чудовищных террористических атак ХАМАСа 7 октября.

Близкие к процессу переговоров источники расходятся во мнениях насчет того, была ли эта идея предложена самим Абрамовичем, который получил израильский паспорт в 2018 году.

Добавим, речь идет о крупнейшем гуманитарном пожертвовании в истории человечества.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 29.11.2023 11:26 # shearer1
    Желтуха.
    Будто Израиль нуждается в деньгах. Может в США отправить эти денежки мизерные? Они же много средств потратили на помощь...

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  2. brown-ale 29.11.2023 11:18 # brown-ale
    Так глядишь и сделку незаконной признают и вернут клуб Абрамовичу.

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  3. kanoniru-poker 29.11.2023 11:13 # kanoniru-poker
    после чудовищных террористических атак ХАМАСа 7 октября

    Источник: http://fapl.ru/posts/104280/ Так мило они лицемерят))

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  4. tursa 29.11.2023 11:09 # tursa
    вот это уже реально. подарить деньги зеленскому, как в океан слить, даже не заметишь. а израиль из этих денег сделает х10

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  5. chelsea-69 29.11.2023 11:04 # chelsea-69
    Боже, храни Романа

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