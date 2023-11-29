Деньги с продажи "Челси" могут достаться Израилю вместо Украины
Британские власти обсуждают идею направить деньги с продажи "Челси" в Израиль вместо Украины.
Сумма в 2.34 млрд. фунтов с продажи "Челси" Романом Абрамовичем вот уже 18 месяцев находится нетронутой на замороженном банковском счету в Великобритании.
Только на днях появилась информация, что возвращение в большую политику Дэвида Кэмерона, который был назначен министром иностранных дел Великобритании, может помочь Украине получить обещанную финансовую помощь.
Сообщалось, что Великобритания собирается направить всю сумму целиком в Украину, несмотря на то, договоренность с Абрамовичем предусматривает помощь "всем жертвам войны в Украине".
Однако сейчас в этой затянувшейся истории случился неожиданный поворот. The Telegraph утверждает, что британские власти обсуждают план передать деньги с продажи "Челси" Израилю. Соответствующие дискуссии начались после чудовищных террористических атак ХАМАСа 7 октября.
Близкие к процессу переговоров источники расходятся во мнениях насчет того, была ли эта идея предложена самим Абрамовичем, который получил израильский паспорт в 2018 году.
Добавим, речь идет о крупнейшем гуманитарном пожертвовании в истории человечества.
29.11.2023 11:00
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Желтуха.
Будто Израиль нуждается в деньгах. Может в США отправить эти денежки мизерные? Они же много средств потратили на помощь...
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Так глядишь и сделку незаконной признают и вернут клуб Абрамовичу.
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после чудовищных террористических атак ХАМАСа 7 октября
Источник: http://fapl.ru/posts/104280/ Так мило они лицемерят))
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вот это уже реально. подарить деньги зеленскому, как в океан слить, даже не заметишь. а израиль из этих денег сделает х10
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Боже, храни Романа
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