Деньги с продажи "Челси" могут достаться Израилю вместо Украины

Британские власти обсуждают идею направить деньги с продажи "Челси" в Израиль вместо Украины.

Сумма в 2.34 млрд. фунтов с продажи "Челси" Романом Абрамовичем вот уже 18 месяцев находится нетронутой на замороженном банковском счету в Великобритании.



Только на днях появилась информация, что возвращение в большую политику Дэвида Кэмерона, который был назначен министром иностранных дел Великобритании, может помочь Украине получить обещанную финансовую помощь.



Сообщалось, что Великобритания собирается направить всю сумму целиком в Украину, несмотря на то, договоренность с Абрамовичем предусматривает помощь "всем жертвам войны в Украине".



Однако сейчас в этой затянувшейся истории случился неожиданный поворот. The Telegraph утверждает, что британские власти обсуждают план передать деньги с продажи "Челси" Израилю. Соответствующие дискуссии начались после чудовищных террористических атак ХАМАСа 7 октября.



Близкие к процессу переговоров источники расходятся во мнениях насчет того, была ли эта идея предложена самим Абрамовичем, который получил израильский паспорт в 2018 году.



Добавим, речь идет о крупнейшем гуманитарном пожертвовании в истории человечества.