Анонс матча ПСЖ — "Ньюкасл"

"Ньюкасл" нужно избежать поражения в гостях у ПСЖ во вторник вечером, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Ньюкасл" весьма обнадеживающим образом начал свою первую за 20 лет кампанию в Лиге Чемпионов, набрав четыре очка против "Милана" и ПСЖ.



Однако затем последовали два поражения от дортмундской "Боруссии", в результате чего команда Эдди Хау оказалась на дне Группы F.



Правда, "Ньюкасл" уступает всего три очка лидирующей "Боруссии", а между ними двумя с шагом в один балл расположились ПСЖ и "Милан".



"Нам потребуется каждая капля энергии для достижения результата. Это определяющий момент в нашей кампании Лиги Чемпионов, и мы постараемся изо всех сил. Мы обязаны не проиграть", — сообщил Хау.



Уверенности "Ньюкаслу" может придать тот факт, что в начале октября ПСЖ был разгромлен на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 4:1. Вдобавок в минувшую субботу "сороки" отпраздновали крупную победу над "Челси" в Премьер-Лиге (4:1).



- "Ньюкасл" выиграл единственный предыдущий матч против ПСЖ.



- "Ньюкасл" выиграл только один из пяти последних выездных матчей.



- ПСЖ проиграл шесть из восьми последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 победы).



- "Ньюкасл" может стать первой со времен московского ЦСКА в сезоне 2004/05 командой, сделавшей дубль против ПСЖ на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- ПСЖ проиграл два из трех последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа).



- "Ньюкасл" еще не забивал на выезде в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- "Ньюкасл" выиграл только один из семи последних выездных матчей против французских команд в еврокубках — 0:4 против "Сошо" в Кубке УЕФА в 2004 году.



Свен Ботман, Дэн Берн, Эллиотт Андерсон, Харви Барнс и Каллум Уилсон остаются в лазарете "Ньюкасла". Джо Уиллок был направлен к профильному специалисту, а Шон Лонгстафф просто не поехал с командой в Париж. Свой шанс вновь может получить 17-летний Льюис Майли, проявивший себя с лучшей стороны против "Челси".



Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур

ПСЖ (Франция) — "Ньюкасл" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз