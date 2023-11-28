Анонс матча ПСЖ — "Ньюкасл"
"Ньюкасл" нужно избежать поражения в гостях у ПСЖ во вторник вечером, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Ньюкасл" весьма обнадеживающим образом начал свою первую за 20 лет кампанию в Лиге Чемпионов, набрав четыре очка против "Милана" и ПСЖ.
Однако затем последовали два поражения от дортмундской "Боруссии", в результате чего команда Эдди Хау оказалась на дне Группы F.
Правда, "Ньюкасл" уступает всего три очка лидирующей "Боруссии", а между ними двумя с шагом в один балл расположились ПСЖ и "Милан".
"Нам потребуется каждая капля энергии для достижения результата. Это определяющий момент в нашей кампании Лиги Чемпионов, и мы постараемся изо всех сил. Мы обязаны не проиграть", — сообщил Хау.
Уверенности "Ньюкаслу" может придать тот факт, что в начале октября ПСЖ был разгромлен на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 4:1. Вдобавок в минувшую субботу "сороки" отпраздновали крупную победу над "Челси" в Премьер-Лиге (4:1).
- "Ньюкасл" выиграл единственный предыдущий матч против ПСЖ.
- "Ньюкасл" выиграл только один из пяти последних выездных матчей.
- ПСЖ проиграл шесть из восьми последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 победы).
- "Ньюкасл" может стать первой со времен московского ЦСКА в сезоне 2004/05 командой, сделавшей дубль против ПСЖ на групповом этапе Лиги Чемпионов.
- ПСЖ проиграл два из трех последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа).
- "Ньюкасл" еще не забивал на выезде в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
- "Ньюкасл" выиграл только один из семи последних выездных матчей против французских команд в еврокубках — 0:4 против "Сошо" в Кубке УЕФА в 2004 году.
Свен Ботман, Дэн Берн, Эллиотт Андерсон, Харви Барнс и Каллум Уилсон остаются в лазарете "Ньюкасла". Джо Уиллок был направлен к профильному специалисту, а Шон Лонгстафф просто не поехал с командой в Париж. Свой шанс вновь может получить 17-летний Льюис Майли, проявивший себя с лучшей стороны против "Челси".
Лига Чемпионов. Группа F. 5-й тур
ПСЖ (Франция) — "Ньюкасл" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
28.11.2023 06:00
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Две любимые команды! Болею за обе!
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