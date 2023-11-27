"Челси" планирует два-три приобретения на январь

Маурисио Почеттино "Челси" планирует совершить два-три приобретения в зимнее трансферное окно.

"Челси" очень активно провел последнее зимнее окно, в результате чего Грэму Поттеру, тогда занимавшему должность главного тренера, пришлось работать аж с 31 игроком.

Некоторые из них были вынуждены переодеваться в коридорах и сидеть на полу в раздевалке, потому что тренировочная база "Челси" в Кобхэме оказалась недостаточно просторной.

Также Поттеру пришлось оставить вне заявки на плей-офф Лиги Чемпионов ряд важных игроков, включая Пьер-Эмерика Обамеянга и Бенуа Бадиашиле, что лишь усугубило атмосферу в команде.

Как сообщает The Telegraph, боссы "Челси" сделали определенные выводы и не хотят повторять свои ошибки. На сей раз "синие" собираются ограничиться двумя-тремя приобретениями, причем количество расставаний будет не меньше количества новичков, чтобы не раздувать состав команды.

Среди тех, кто может покинуть "Челси" в январе, называются Трево Чалоба, Ян Матсен, Маланг Сарр, Нони Мадуэке и Армандо Бройя, а вот Конора Галлахера "синие" предпочли бы сохранить, несмотря на свою готовность продать английского полузащитника минувшим летом.

Что касается позиций, которые "Челси" хочет укрепить, то это прежде всего нападающий. На радаре у "синих" находятся Виктор Осимхен из "Наполи" и Айвен Тоуни из "Брентфорда". Также лондонский клуб задумывается об усилении оборонительной линии.

Маурисио Почеттино, нынешний наставник "Челси", надеется, что с этого января он будет больше влиять на трансферы своего клуба — минувшим летом аргентинский специалист практически не участвовал в процессе комплектации состава.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2023 22:00

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  1. zaeba1l 27.11.2023 22:06 # zaeba1l
    Бля, из пенсов скоро можно будет три клуба сделать...

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  2. skydreams 27.11.2023 22:04 # skydreams
    Купим топарей как обычно, а если не получится, то сбагрим Арсеналу!

    БИЗНЕСКАРСИ!!!

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  3. suddenly 27.11.2023 22:02 # suddenly
    Опять негров накупят

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