"Челси" планирует два-три приобретения на январь

"Челси" планирует совершить два-три приобретения в зимнее трансферное окно.

"Челси" очень активно провел последнее зимнее окно, в результате чего Грэму Поттеру, тогда занимавшему должность главного тренера, пришлось работать аж с 31 игроком.



Некоторые из них были вынуждены переодеваться в коридорах и сидеть на полу в раздевалке, потому что тренировочная база "Челси" в Кобхэме оказалась недостаточно просторной.



Также Поттеру пришлось оставить вне заявки на плей-офф Лиги Чемпионов ряд важных игроков, включая Пьер-Эмерика Обамеянга и Бенуа Бадиашиле, что лишь усугубило атмосферу в команде.



Как сообщает The Telegraph, боссы "Челси" сделали определенные выводы и не хотят повторять свои ошибки. На сей раз "синие" собираются ограничиться двумя-тремя приобретениями, причем количество расставаний будет не меньше количества новичков, чтобы не раздувать состав команды.



Среди тех, кто может покинуть "Челси" в январе, называются Трево Чалоба, Ян Матсен, Маланг Сарр, Нони Мадуэке и Армандо Бройя, а вот Конора Галлахера "синие" предпочли бы сохранить, несмотря на свою готовность продать английского полузащитника минувшим летом.



Что касается позиций, которые "Челси" хочет укрепить, то это прежде всего нападающий. На радаре у "синих" находятся Виктор Осимхен из "Наполи" и Айвен Тоуни из "Брентфорда". Также лондонский клуб задумывается об усилении оборонительной линии.



Маурисио Почеттино, нынешний наставник "Челси", надеется, что с этого января он будет больше влиять на трансферы своего клуба — минувшим летом аргентинский специалист практически не участвовал в процессе комплектации состава.