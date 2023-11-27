Ван Дейк: "Трент — совершенный игрок"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк похвалил своего партнера по команде Трента Александер-Арнольда.

Именно поздний гол Александер-Арнольда позволил "Ливерпулю" увезти очко от "Манчестер Сити" в субботу (1:1).



Трент проявил себя не только в атаке, но и в обороне, сдержав набравшего устрашающую форму вингера "горожан" Жереми Доку. По мнению Ван Дейка, у 25-летнего англичанина просто нет слабых мест.



"Думаю, в этому сезоне каждому, кто играет защитника, будет тяжело один на один против Доку. Он очень хороший дриблер. Но я не думаю, что в целом это был такой уж тяжелый матч для Трента".



"Важно то, как вы обороняетесь вместе. Нужно стараться создавать ситуации двое против одного. В концовке он сравнял счет, и я рад за него".



"Он многое нам дает в плане оборонительной игры и, естественно, при владении мячом. Он обладает очень особенными качествами, и он хорошо это демонстрирует, поэтому он совершенный игрок. Он должен продолжать делать то, что делает, продолжать совершенствоваться, продолжать этот высокий стандарт, который его у него в отношении себя и есть у нас в отношении его", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.