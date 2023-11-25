Хаверц вывел "Арсенал" на первое место в Премьер-Лиге

Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 в гостях у "Брентфорда" и захватить лидерство в Премьер-Лиге.

"Пчелы" недосчитались травмированных Натана Коллинса и Матиаса Йенсена. Вместо них и Мадса Роэрслева вышли Егор Ярмолюк, Фрэнк Оньека и Шаман Годдос.



На ворота "канониров" ожидаемо отправился Аарон Рамсдейл. Впервые за пять недель в старте появились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус.



В начале матча команды действовали без ворот. Гости пытались контролировать мяч, хозяева бросались в прессинг, но голкиперы находились без работы.



А на 13-й минуте Рамсдейл едва не подарил гол "Брентфорду". Аарон замешкался после обратного паса Габриэля, совершил потерю, но удар Бриана Мбемо был остановлен на линии ворот Декланом Райсом. Добивание Йоана Висса оказалось неточным.



Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся постепенно увеличивать давление, хотя реальных моментов и просто точных ударов у "канониров" не было.



В концовке первого тайма Леандро Троссард внес мяч в ворота после отраженного Марком Флеккеном удара Жезуса головой, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бельгийца.



Во втором тайме команды снова забыли о воротах. Только на 71-й минуте впервые после перерыва мяч долетел до створа, но дальний удар Ярмолюка стал легкой разминкой для Рамсдейла.



На 77-й минуте "Арсенал" вновь едва не пропустил. На сей раз на линии ворот встал Александр Зинченко, отразив удар вышедшего на замену Нила Мопе головой.



Развязка в матче случилась на 89-й минуте, когда Букайо Сака навесил с правого фланга к дальней штанге, где появившийся со скамейки Кай Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Игра получилась очень вязкой, тягучей и не изобиловала моментами. "Арсенал" не смог по-настоящему напрячь "Брентфорд", но один из своих редких моментов реализовал.



"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче