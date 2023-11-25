Хаверц вывел "Арсенал" на первое место в Премьер-Лиге

Кай Хаверц Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 в гостях у "Брентфорда" и захватить лидерство в Премьер-Лиге.

"Пчелы" недосчитались травмированных Натана Коллинса и Матиаса Йенсена. Вместо них и Мадса Роэрслева вышли Егор Ярмолюк, Фрэнк Оньека и Шаман Годдос.

На ворота "канониров" ожидаемо отправился Аарон Рамсдейл. Впервые за пять недель в старте появились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус.

В начале матча команды действовали без ворот. Гости пытались контролировать мяч, хозяева бросались в прессинг, но голкиперы находились без работы.

А на 13-й минуте Рамсдейл едва не подарил гол "Брентфорду". Аарон замешкался после обратного паса Габриэля, совершил потерю, но удар Бриана Мбемо был остановлен на линии ворот Декланом Райсом. Добивание Йоана Висса оказалось неточным.

Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся постепенно увеличивать давление, хотя реальных моментов и просто точных ударов у "канониров" не было.

В концовке первого тайма Леандро Троссард внес мяч в ворота после отраженного Марком Флеккеном удара Жезуса головой, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бельгийца.

Во втором тайме команды снова забыли о воротах. Только на 71-й минуте впервые после перерыва мяч долетел до створа, но дальний удар Ярмолюка стал легкой разминкой для Рамсдейла.

На 77-й минуте "Арсенал" вновь едва не пропустил. На сей раз на линии ворот встал Александр Зинченко, отразив удар вышедшего на замену Нила Мопе головой.

Развязка в матче случилась на 89-й минуте, когда Букайо Сака навесил с правого фланга к дальней штанге, где появившийся со скамейки Кай Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Игра получилась очень вязкой, тягучей и не изобиловала моментами. "Арсенал" не смог по-настоящему напрячь "Брентфорд", но один из своих редких моментов реализовал.

"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2023 22:25

Количество просмотров Просмотров: 2003

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. spisok-vatnikov 25.11.2023 23:46 # spisok-vatnikov
    mufc1994
    el-ray/jack-4poker/jokerz/pamparampam
    takernotagiver
    ian
    mafia/liverputin
    bushwacka/progressive
    sexan
    m-ballack
    gameboy/moneymaker
    lancerlancer1/explosion/mata-hazard
    v-0987654321/slash-lfc
    hammersmith
    sausage
    redman31
    dexter
    fiezzo/melwood-lfc/deman82
    geniusss
    hunter022
    ivan-tns
    cesc-fabregas4
    largo-winch
    wengerrrro
    van-dijk
    kagawa
    bangladesh
    lahmatyj
    sace
    superperez101
    keita
    steveg8
    drogba11cool
    bes-ter

    (ответить)

  2. v-0987654321 25.11.2023 23:32 # v-0987654321
    4-1


    Ахахахаха ишааааксииии арюююююю


    животные,шо с вашими ибалами?

    (ответить)

  3. skydreams 25.11.2023 23:31 # skydreams
    да конечно, приятно, что ВЕЛИЧАЙШУЮ Александру Пахмутову так все поддерживают. в таком возрасте остаться одной после стольких лет, даже представить нельзя, каково это. более великого дуэта как она и Добронравов наверное не было и не будет. и с каждым годом их музыка всё ближе и ближе к сердцу, а "Беловежская пуща" вообще одна из моих любимых песен евер

    (ответить)

  4. ygyrbendar 25.11.2023 23:22 # ygyrbendar
    Челси это пиздeц братишки

    (ответить)

  5. narcot 25.11.2023 23:12 # narcot
    Менеджер по охране труда не пробегал?

    (ответить)

  6. ian 25.11.2023 23:07 # ian
    гейпенсы успокоились
    чё то не видно их вскукареков про трон и т д

    (ответить)

  7. ian 25.11.2023 22:58 # ian
    1 Арсенал
    10 Челси
    Кто короли, кто лохи понятно

    (ответить)

  8. steveg8 25.11.2023 22:50 # steveg8
    СоСеллман, ебало к осмотру!

    (ответить)

  9. fantasy-arsenal 25.11.2023 22:49 # fantasy-arsenal
    Наконец-то начали кроссы делать адекватные на дальнюю, против таких автобусов только так и играть, второй тайм весь в кроссах был, надо было и Хаверца раньше выпускать на такое дело, зачем его вообще брали тогда если таким не занимаемся особо, эту команду уже давно раскусили середняки с аутсайдерами и ставят лоу блок, надо уметь играть на втором этаже, всё ещё импрув в этом плане нужен огромный

    (ответить)

  10. gameboy 25.11.2023 22:42 # gameboy
    1 Арсенал 13 30

    Источник: http://fapl.ru/posts/104211/

    (ответить)

  11. brown-ale 25.11.2023 22:42 # brown-ale
    Раз в год и палка стреляет.

    (ответить)

  12. acceptodessa 25.11.2023 22:37 # acceptodessa
    наконец то гол от Хаверца... заебались ждать

    (ответить)

  13. shakur 25.11.2023 22:35 # shakur
    Завтра Маунт забьёт

    (ответить)

  14. keita 25.11.2023 22:34 # keita
    Молодцы. Поздравляю всех адекватных канониров с победой. Cum on Arsenal

    (ответить)

  15. ivan-tns 25.11.2023 22:32 # ivan-tns
    Победили с хуевой игрой! Чемпики чтоли?

    (ответить)

  16. kukuruzko 25.11.2023 22:31 # kukuruzko
    ГЕЮГИ.

    (ответить)

  17. redwhitegun 25.11.2023 22:30 # redwhitegun
    Какой же умница Букайо! Снова классный ассист... Ну и спасибо Райсу, Зинченко и Каю за результат...

    (ответить)

  18. alexomck 25.11.2023 22:29 # alexomck
    10 место Челси спасено:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: