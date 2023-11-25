Хаверц вывел "Арсенал" на первое место в Премьер-Лиге
Поздний гол Кая Хаверца позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 в гостях у "Брентфорда" и захватить лидерство в Премьер-Лиге.
"Пчелы" недосчитались травмированных Натана Коллинса и Матиаса Йенсена. Вместо них и Мадса Роэрслева вышли Егор Ярмолюк, Фрэнк Оньека и Шаман Годдос.
На ворота "канониров" ожидаемо отправился Аарон Рамсдейл. Впервые за пять недель в старте появились Мартин Эдегор и Габриэль Жезус.
В начале матча команды действовали без ворот. Гости пытались контролировать мяч, хозяева бросались в прессинг, но голкиперы находились без работы.
А на 13-й минуте Рамсдейл едва не подарил гол "Брентфорду". Аарон замешкался после обратного паса Габриэля, совершил потерю, но удар Бриана Мбемо был остановлен на линии ворот Декланом Райсом. Добивание Йоана Висса оказалось неточным.
Отделавшись испугом, "Арсенал" принялся постепенно увеличивать давление, хотя реальных моментов и просто точных ударов у "канониров" не было.
В концовке первого тайма Леандро Троссард внес мяч в ворота после отраженного Марком Флеккеном удара Жезуса головой, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бельгийца.
Во втором тайме команды снова забыли о воротах. Только на 71-й минуте впервые после перерыва мяч долетел до створа, но дальний удар Ярмолюка стал легкой разминкой для Рамсдейла.
На 77-й минуте "Арсенал" вновь едва не пропустил. На сей раз на линии ворот встал Александр Зинченко, отразив удар вышедшего на замену Нила Мопе головой.
Развязка в матче случилась на 89-й минуте, когда Букайо Сака навесил с правого фланга к дальней штанге, где появившийся со скамейки Кай Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Игра получилась очень вязкой, тягучей и не изобиловала моментами. "Арсенал" не смог по-настоящему напрячь "Брентфорд", но один из своих редких моментов реализовал.
"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
25.11.2023 22:25
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4-1
Ахахахаха ишааааксииии арюююююю
животные,шо с вашими ибалами?
(ответить)
да конечно, приятно, что ВЕЛИЧАЙШУЮ Александру Пахмутову так все поддерживают. в таком возрасте остаться одной после стольких лет, даже представить нельзя, каково это. более великого дуэта как она и Добронравов наверное не было и не будет. и с каждым годом их музыка всё ближе и ближе к сердцу, а "Беловежская пуща" вообще одна из моих любимых песен евер
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Челси это пиздeц братишки
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Менеджер по охране труда не пробегал?
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гейпенсы успокоились
чё то не видно их вскукареков про трон и т д
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1 Арсенал
10 Челси
Кто короли, кто лохи понятно
(ответить)
СоСеллман, ебало к осмотру!
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Наконец-то начали кроссы делать адекватные на дальнюю, против таких автобусов только так и играть, второй тайм весь в кроссах был, надо было и Хаверца раньше выпускать на такое дело, зачем его вообще брали тогда если таким не занимаемся особо, эту команду уже давно раскусили середняки с аутсайдерами и ставят лоу блок, надо уметь играть на втором этаже, всё ещё импрув в этом плане нужен огромный
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1 Арсенал 13 30
Источник: http://fapl.ru/posts/104211/
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Раз в год и палка стреляет.
(ответить)
наконец то гол от Хаверца... заебались ждать
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Завтра Маунт забьёт
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Молодцы. Поздравляю всех адекватных канониров с победой. Cum on Arsenal
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Победили с хуевой игрой! Чемпики чтоли?
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ГЕЮГИ.
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Какой же умница Букайо! Снова классный ассист... Ну и спасибо Райсу, Зинченко и Каю за результат...
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10 место Челси спасено:)
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