Клопп — о стычке Нуньеса и Гвардиолы: "Удивительно, но я здесь не при чем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу стычки своего нападающего Дарвина Нуньеса с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

После окончания субботнего матча Премьер-Лиги на "Этихад" (1:1) Нуньес и Гвардиола пожали руки друг другу, а затем принялись выяснять отношения, ругаясь по-испански и едва не подравшись.



Языковой барьер не позволил Клоппу понять, что произошло, однако Юрген уверяет, что он здесь не при чем и лишь выступал миротворцем.



"Это не имеет никакого отношения к нашему соперничеству. Наше историческое соперничество здесь не при чем — думаю, Дарвин Нуньес ничего о нем не знает. Это просто эмоции. Не уверен, что это я должен объяснять случившееся. Удивительно, но я здесь не при чем. Я люблю их обоих, поэтому я просто пытался успокоить их, не понимая ни слова. Пеп хочет побеждать, мы хотим побеждать", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Сам Гвардиола также не смог внести ясности, списав все на эмоции.



"Ничего не случилось. Он (Нуньес) сильнее меня! Ничего не случилось. Это не разочарование. Я по-настоящему доволен. Если вы спрашиваете это вашим вторым вопросом на пресс-конференции, значит вы не на моей стороне. Возможно, я бы ответил, будь это последний вопрос, поэтому я скажу, что ничего не случилось. Я невероятно доволен игрой, потому что вот уже семь лет мы точно знаем, насколько тяжело против них и насколько они хороши", — сообщил Гвардиола.



