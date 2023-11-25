Силва объяснил, почему не уехал в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признал, что у него был соблазн отправиться в Саудовскую Аравию минувшим летом.

Минувшим летом Силву активно сватали в саудовские клубы, а также ПСЖ и "Барселону". Однако Бернарду не только остался, но и заключил с "Сити" новый контракт до 2026 года.



По словам 29-летнего португальца, он так поступил, потому что не готов променять удовольствие от выступления в Лиге Чемпионов на богатства.



"Я солгу, если скажу, что не думал об этом (о переезде в Саудовскую Аравию)".



"Но это пекло от игры в полуфинале Лиги Чемпионов, этот шум стадиона, когда ты забиваешь "Реалу" в полуфинале, или наша победа в финале против "Интера"... Это то, что меня интересует и от чего я не хотел отказываться", — сообщил Силва RTP.