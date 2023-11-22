Уэбб дал новую рекомендацию арбитрам VAR

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб рекомендовал арбитрам VAR чаще вмешиваться при спорных пенальти.

По информации The Guardian, в среду Уэбб провел встречу с арбитрами, которые работают с системой VAR, и Ховард дал новую рекомендацию подчиненным после ряда спорных пенальти в этом сезоне Премьер-Лиги.

Уэбб хочет, чтобы арбитры VAR обращались к рефери в поле с призывом пересмотреть свое решение насчет назначения или неназначения пенальти, даже если речь не идет о явной ошибке.

Формально правила футбола позволяют арбитру VAR вмешаться, только если речь идет о явной ошибке рефери в поле. Однако Уэбб решил слегка отступить от буквы закона, полагая, что помощь из видеостудии и использование монитора у бровки снизят долю ошибочных решений.

Уэбб пошел на этот шаг после недавних инцидентов с назначением пенальти против "Вулверхэмптона" в двух последних матчах, а также против "Ньюкасла" и "Шеффилд Юнайтед".


Метки PGMOL, VAR, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2023 23:00

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