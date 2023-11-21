Англичане избежали поражения против Северной Македонии благодаря автоголу

Фил Фоден и Харри Кейн Сборная Англии завершила свой путь в отборе к Евро-2024, уйдя от поражения в гостях у Северной Македонии благодаря автоголу — 1:1.

Относительно победы 2:0 над Мальтой в стартовом составе "трех львов" произошло шесть изменений. Доверие тренера было оказано Рико Льюису, Кайлу Уолкеру, Деклану Райсу, Джеку Грилишу, Букайо Сака и Олли Уоткинсу.

Этот матч англичане начали гораздо бодрее, нежели предыдущий. Команда Гарета Саутгейта полностью забрала мяч под свой контроль и стала нагнетать давление.

На 14-й минуте Деклан Райс отметился дальним ударом в штангу, затем пару раз обратил на себя внимание Уоткинс, но в целом гостям почти не удавалось угрожать чужим воротам.

Так толком ничего и не создав после момента Райса, на 40-й минуте англичане получили пенальти в свои ворота. Добравшись до верхового мяча, Льюис одновременно ударил соперника рукой по лицу, что и зафиксировала система VAR. Энис Барди не смог пробить Джордана Пикфорда с 11-метровой отметки, но сам же сыграл на отскочившем мяче — 1:0.

В остатке первого тайма гости наиграли лишь на дальний удар Трента Александер-Арнольда, но голкипер в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

На второй минуте второго тайма Сака ворвался в штрафную по правому краю и сделал передачу во вратарскую, где Грилиш подставил свою ногу, однако ответный гол не был засчитан из-за офсайда.

И все-таки на 59-й минуте счет стал равным. Фоден подал угловой, едва вышедший на замену Харри Кейн пробил головой, и после рикошета от Яни Атанасова мяч оказался в воротах — 1:1.

В оставшиеся полчаса англичане стремились к победному голу, но мяч никак не шел у них в створ. Македонцы, неистово поддерживаемые своими фанатами, выдерживали это давление.

Македонцам удалось гораздо больше напрячь Англию, нежели мальтийцам. Это выглядело так, словно подопечные Саутгейта не хотят лезть вон из кожи, а чисто на мастерстве одержать победу не удалось.

Сборная Северной Македонии — сборная Англии — 1:1 (1:0)

Голы: Барди 41 (пен) — Атанасов 59 (авт).

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Александер-Арнольд (Филлипс 84), Райс, Грилиш (Рэшфорд 84), Фоден, Уоткинс (Кейн 58), Сака (Палмер 84).


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Северной Македонии

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2023 00:45

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 21.11.2023 01:52 # imf-tau
    Пока Гарет SCRUBгейт будет у руля сборной Англии этот вечный отсос будет продолжаться.

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  2. hunter022 21.11.2023 01:46 # hunter022
    Тьерри Анри занял первое место в списке из 32 позиций. Игрок в составе сборной Франции выиграл чемпионат Европы 2000 года, в составе «Арсенала» два раза выигрывал АПЛ, трижды брал Кубок Англии и дважды – Кубок лиги. А вместе с «Барселоной» выигрывал один раз Лигу чемпионов, два раза Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании.

    Топ 10 лучших нападающих 2000-х годов:

    1. Тьерри Анри, Франция.

    2. Роналдо, Бразилия.

    3. Уэйн Руни, Англия.

    4. Златан Ибрагимович, Швеция.

    5. Самуэль Это&#8242;О, Камерун.

    6. Андрей Шевченко, Украина.

    7. Дидье Дрогба, Кот-д&#8242;Ивуар.

    8. Давид Трезеге, Франция.

    9. Рауль, Испания.

    10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.

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  3. zaeba1l 21.11.2023 01:40 # zaeba1l
    Казахстан еще может попасть на Евро-2024 через стыковые матчи Лиги наций, где №1 в своей группе.

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  4. narcot 21.11.2023 01:04 # narcot
    Жаль казахов


    Мудрика и конопли рты пердолил

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  5. brown-ale 21.11.2023 00:58 # brown-ale
    Мудрик зафейлился?

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  6. fiezzo 21.11.2023 00:54 # fiezzo
    Словенцы мощь!
    Белое братство!
    Отправили монголоидов в дикую Азию

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  7. sausage 21.11.2023 00:54 # sausage
    Ну чё, справедливость рулит, Словения и Италия на ЧЕ. Норм.

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