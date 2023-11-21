Англичане избежали поражения против Северной Македонии благодаря автоголу
Сборная Англии завершила свой путь в отборе к Евро-2024, уйдя от поражения в гостях у Северной Македонии благодаря автоголу — 1:1.
Относительно победы 2:0 над Мальтой в стартовом составе "трех львов" произошло шесть изменений. Доверие тренера было оказано Рико Льюису, Кайлу Уолкеру, Деклану Райсу, Джеку Грилишу, Букайо Сака и Олли Уоткинсу.
Этот матч англичане начали гораздо бодрее, нежели предыдущий. Команда Гарета Саутгейта полностью забрала мяч под свой контроль и стала нагнетать давление.
На 14-й минуте Деклан Райс отметился дальним ударом в штангу, затем пару раз обратил на себя внимание Уоткинс, но в целом гостям почти не удавалось угрожать чужим воротам.
Так толком ничего и не создав после момента Райса, на 40-й минуте англичане получили пенальти в свои ворота. Добравшись до верхового мяча, Льюис одновременно ударил соперника рукой по лицу, что и зафиксировала система VAR. Энис Барди не смог пробить Джордана Пикфорда с 11-метровой отметки, но сам же сыграл на отскочившем мяче — 1:0.
В остатке первого тайма гости наиграли лишь на дальний удар Трента Александер-Арнольда, но голкипер в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
На второй минуте второго тайма Сака ворвался в штрафную по правому краю и сделал передачу во вратарскую, где Грилиш подставил свою ногу, однако ответный гол не был засчитан из-за офсайда.
И все-таки на 59-й минуте счет стал равным. Фоден подал угловой, едва вышедший на замену Харри Кейн пробил головой, и после рикошета от Яни Атанасова мяч оказался в воротах — 1:1.
В оставшиеся полчаса англичане стремились к победному голу, но мяч никак не шел у них в створ. Македонцы, неистово поддерживаемые своими фанатами, выдерживали это давление.
Македонцам удалось гораздо больше напрячь Англию, нежели мальтийцам. Это выглядело так, словно подопечные Саутгейта не хотят лезть вон из кожи, а чисто на мастерстве одержать победу не удалось.
Сборная Северной Македонии — сборная Англии — 1:1 (1:0)
Голы: Барди 41 (пен) — Атанасов 59 (авт).
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Гехи, Магуайр, Льюис, Александер-Арнольд (Филлипс 84), Райс, Грилиш (Рэшфорд 84), Фоден, Уоткинс (Кейн 58), Сака (Палмер 84).
21.11.2023 00:45
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Пока Гарет SCRUBгейт будет у руля сборной Англии этот вечный отсос будет продолжаться.
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Тьерри Анри занял первое место в списке из 32 позиций. Игрок в составе сборной Франции выиграл чемпионат Европы 2000 года, в составе «Арсенала» два раза выигрывал АПЛ, трижды брал Кубок Англии и дважды – Кубок лиги. А вместе с «Барселоной» выигрывал один раз Лигу чемпионов, два раза Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании.
Топ 10 лучших нападающих 2000-х годов:
1. Тьерри Анри, Франция.
2. Роналдо, Бразилия.
3. Уэйн Руни, Англия.
4. Златан Ибрагимович, Швеция.
5. Самуэль Это′О, Камерун.
6. Андрей Шевченко, Украина.
7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар.
8. Давид Трезеге, Франция.
9. Рауль, Испания.
10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды.
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