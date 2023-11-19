Микел: "Джеррард был моим самым сложным оппонентом в Премьер-Лиге"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел назвал легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда своим самым сложным оппонентом в Премьер-Лиге.
В течение своих 11 лет на "Стэмфорд Бридж Микел завоевал два титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и два Кубка Лиги.
И за эти 11 лет Микел не встретил в Премьер-Лиге соперника тяжелее, чем Джеррард, который, как он считает, был особенно хорош, когда действовал в более атакующей роли.
"Я всегда говорил, что моим самым сложным оппонентом в Премьер-Лиге был Стиви Джи. Помните, когда он играл 10-го номера за "Ливерпуль", а Фернандо Торрес был на острие? О, Боже!"
"Он быстр, с очень хорошей техникой, силен, мощен, а также может сыграть в отборе. Мы говорим о 10-м номере, который может сыграть в отборе! Я знаю, что он не очень долго играл на этой позиции, но тогда ему было очень, очень сложно противостоять. Он знал, как находить пространство между тобой и защитниками", — сообщил Микел в подкасте Рио Фердинанда.
19.11.2023 23:00
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"Если он проведет еще пару сезонов в Премьер-Лиге, он станет лучшим полузащитником всех времен, чуть опередив Стивена Джеррарда", — цитирует Ричардса Daily Mirror.
Источник: http://fapl.ru/posts/104085/
Никто не любит Сковза :(
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Рофл с падением в сторону, шикарный был игрок.
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