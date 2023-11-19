Ричардс и Ширер считают, что Де Брюйне может стать лучшим полузащитником в истории Премьер-Лиги
Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс и легенда "Ньюкасла" Алан Ширер считают, что полузащитник Кевин Де Брюйне способен стать лучшим полузащитником Премьер-Лиги всех времен.
Де Брюйне не играет за "Сити" с августа, когда в матче первого тура против "Бернли" он получил травму задней поверхности бедра и был вынужден лечь на операцию.
Но если после выздоровления Де Брюйне сможет вернуться на свой уровень, Ричардс не видит причин, которые бы помешали 32-летнему бельгийцу заслужить легендарный статус.
"Если он проведет еще пару сезонов в Премьер-Лиге, он станет лучшим полузащитником всех времен, чуть опередив Стивена Джеррарда", — цитирует Ричардса Daily Mirror.
"Как бы я ни хотел возразить, в данном случае я не могу. Он может сыграть на фланге, он может сыграть везде в полузащите. Он тот игрок, на которого я оглядываюсь и думаю: "Я бы не отказался поиграть с тобой за одну команду". Потому что он создает моменты и доставляет мячи. Он является мечтой нападающего", — заявил Ширер.
19.11.2023 13:00
Просмотров: 228
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Или дивизионов пониже...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий