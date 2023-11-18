С "Эвертона" могут снять еще девять очков

Эвертон С "Эвертона" могут снять еще девять очков в Премьер-Лиге в случае введения в мерсисайдском клубе внешней администрации.

Накануне было объявлено, что независимая комиссия наказала "Эвертон" снятием 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

Одновременно с этим появилось подтверждение тому, что "Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовят свое иск к "Эвертону" на 300 миллионов фунтов, в которые они оценивают ущерб от своего вылета из Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, обращение трех перечисленных клубов будет рассмотрено другой независимой комиссией Премьер-Лиги до окончания этого сезона.

Даже если сумма ущерба будет снижена до десятков миллионов фунтов, это может привести к тому, что продажа "Эвертона" Фархадом Мошири сорвется, и на "Гудисон Парк" введут внешнюю администрацию.

Снятие еще девять очков стало бы приговором для "Эвертона", который в двух предыдущих сезонах финишировал не более чем в четырех очках над зоной вылета Премьер-Лиги.


Метки Премьер-Лига, финансы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 576

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Последние комментарии:




  1. insomniac 18.11.2023 16:51 # insomniac
    нахера так откровенно топят ирисок?

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  2. iskander8sg 18.11.2023 16:51 # iskander8sg
    https://www.facebook.com/ICTVchannel/videos/691412736301424/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
    Красиво)

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  3. leysan 18.11.2023 16:40 # leysan
    Ну вот и в чём разница по сравнению с тем, что случилось с Портсмутом до введения ФФП? Для чего он тогда, если никого и ни от чего не защищает? Только быстрей «помогают» клубу утонуть.

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  4. iskander8sg 18.11.2023 16:36 # iskander8sg
    https://www.facebook.com/ssternenko/videos/1281501492547871/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
    Сафари трешовей чем в "кукле" и "геймере"....

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  5. moneymaker 18.11.2023 16:21 # moneymaker
    Лучше бы они вылетели в прошлом году)))

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  6. hunter022 18.11.2023 16:18 # hunter022
    Илкай Гюндоган: Манчестер стал голубым

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