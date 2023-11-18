С "Эвертона" могут снять еще девять очков в Премьер-Лиге в случае введения в мерсисайдском клубе внешней администрации.

Накануне было объявлено, что независимая комиссия наказала "Эвертон" снятием 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Одновременно с этим появилось подтверждение тому, что "Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовят свое иск к "Эвертону" на 300 миллионов фунтов, в которые они оценивают ущерб от своего вылета из Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, обращение трех перечисленных клубов будет рассмотрено другой независимой комиссией Премьер-Лиги до окончания этого сезона.



Даже если сумма ущерба будет снижена до десятков миллионов фунтов, это может привести к тому, что продажа "Эвертона" Фархадом Мошири сорвется, и на "Гудисон Парк" введут внешнюю администрацию.



Снятие еще девять очков стало бы приговором для "Эвертона", который в двух предыдущих сезонах финишировал не более чем в четырех очках над зоной вылета Премьер-Лиги.