С "Эвертона" могут снять еще девять очков
С "Эвертона" могут снять еще девять очков в Премьер-Лиге в случае введения в мерсисайдском клубе внешней администрации.
Накануне было объявлено, что независимая комиссия наказала "Эвертон" снятием 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.
Одновременно с этим появилось подтверждение тому, что "Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовят свое иск к "Эвертону" на 300 миллионов фунтов, в которые они оценивают ущерб от своего вылета из Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, обращение трех перечисленных клубов будет рассмотрено другой независимой комиссией Премьер-Лиги до окончания этого сезона.
Даже если сумма ущерба будет снижена до десятков миллионов фунтов, это может привести к тому, что продажа "Эвертона" Фархадом Мошири сорвется, и на "Гудисон Парк" введут внешнюю администрацию.
Снятие еще девять очков стало бы приговором для "Эвертона", который в двух предыдущих сезонах финишировал не более чем в четырех очках над зоной вылета Премьер-Лиги.
18.11.2023 16:00
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нахера так откровенно топят ирисок?
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Красиво)
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Ну вот и в чём разница по сравнению с тем, что случилось с Портсмутом до введения ФФП? Для чего он тогда, если никого и ни от чего не защищает? Только быстрей «помогают» клубу утонуть.
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Сафари трешовей чем в "кукле" и "геймере"....
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Лучше бы они вылетели в прошлом году)))
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