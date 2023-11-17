Каррагер: "Снятие 10 очков с "Эвертона" чрезмерно"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал "чрезмерным" снятие 10 очков с "Эвертона" в Премьер-Лиге.

Ранее днем было объявлено, что независимая комиссия решила наказать "Эвертон" снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.



Каррагер считает, что футбольные чиновники поступили слишком сурово с мерсисайдским клубом, особенно когда похожие разбирательства по "Челси" и "Манчестер Сити" затягиваются, а представители "большой шестерки" избежали санкций за попытку создать Европейскую Суперлигу.



"Снятие 10 очков с "Эвертона" чрезмерно и не является правильным, учитывая то, что они сотрудничали с Премьер-Лигой по этому вопросу последние пару лет".



"Не было ли лучше попытаться уклониться от этого и затянуть процесс, как поступают некоторые другие клубы?"



"Нет сомнений, что вылетевшие клубы окажут большое давление на Премьер-Лигу из-за "Эвертона", но когда вспоминаешь, что шесть клубов пытались покинуть Премьер-Лигу и не понесли совершенно никакого наказания за это, это не кажется правильным".



"Пока другие клубы не накажут, "Эвертон" будет чувствовать, что их используют как пример того, что нашему футболу не нужен независимый регулятор, и они правы", — написал Каррагер в твиттере (X).