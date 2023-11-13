Гвардиола: "Ливерпуль" и "Челси" не смогли победить здесь"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг предположения, что ничья 4:4 с "Челси" — это два потерянных очка для "горожан".

Воскресный выезд на "Стэмфорд Бридж" обернулся для "Сити" ничейным результатом, причем последний гол "горожане" пропустили уже в компенсированное время.



Однако Гвардиола склонен думать об этом результате как об очке набранном, ведь его команде противостоял по-настоящему сильный соперник, который ранее оказался не по зубам "Ливерпулю" и "Арсеналу".



"Это была хорошая реклама Премьер-Лиги и зрелищный матч. Обе команды хотели победить. Я не ожидал ничего другого — у "Челси" великолепные игроки и команда".



"Ливерпуль" не смог победить здесь. Они ("Челси") были гораздо, гораздо лучше "Арсенала", хотя тот и вырвал ничью в концовке... Это "Челси"! Они никуда не денутся".



"Они обладают физической мощью, они обладают талантом, они обладают скоростью, они обладают глубиной состава. У них есть много всего. "Челси" перестраивается, закладывая фундамент на предстоящие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.