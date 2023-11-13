Де Дзерби: "Мне не нравятся 80 процентов английских рефери"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что ему не нравятся "80 процентов английских рефери".

В воскресенье "Брайтон" был вынужден довольствоваться ничейным результатом 1:1 в домашнем противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед", с 69-й минуты играя вдесятером.



Де Дзерби не оспаривает удаление Махмуда Дауда, однако судейство в матче в целом заставило его сделать неожиданное признание.



"Скажу честно и ясно. Мне не нравятся 80 процентов английских рефери".



"Это не новость. Они мне не нравятся. Мне не нравится их поведение на поле".



"Сейчас я работаю в Англии и говорю только о местных рефери. Было бы некорректно говорить о других рефери".



"Англия — единственная страна, где при использовании VAR ты не уверен, что решение будет правильным. В других странах ты можешь быть на 100 процентов уверен".



"Но не в Англии. Я не могу понять этого", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.