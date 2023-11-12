"Челси" и "Сити" разыграли результативную ничью
Пропустив с пенальти от своего бывшего игрока Коула Палмера, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с "Челси" — 4:4.
Относительно победы 1:4 над "Тоттенхэмом" в понедельник в стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Марк Кукурелья появился вместо Леви Колуилла, который не попал даже в число запасных.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно победы над "Янг Бойз" посреди недели, оказав доверие Мануэлю Аканджи, Родри, Бернарду Силве, Жереми Доку и Хулиану Альваресу.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" очень бодро начали матч, однако застать своего соперника врасплох не смогли.
Вскоре гости наладили контроль над мячом и в середине первого тайма заработал пенальти. Кукурелья повалил на газон Эрлинга Холанда, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 0:1.
На 28-й минуте капитан "Челси" Рис Джеймс отметился хорошим ударом со штрафного, однако Эдерсон вытащил мяч из под перекладины. Был назначен угловой, и Тиаго Силва, сыграв на опережение, головой отправил снаряд в ворота после подачи Конора Галлахера от флажка — 1:1.
После гола Силвы "Сити" провел несколько атак, а на 37-й минуте пропустил еще раз. Йошко Гвардиол позволил Джеймсу завладеть мячом на краю штрафной, после чего Рис прострелил к воротам на Рахима Стерлинга — 2:1.
На 42-й минуте Холанд едва не восстановил равновесие в счете, однако Роберт Санчес отразил мощный удар Эрлинга низом.
В добавленное к первому тайму время счет вновь стал равным. Бернарду Силва навесил на подступы к вратарской, а там Аканджи пробил головой — 2:2.
Второй тайм начался с результативной контратаки гостей. Альварес прострелил с правого края штрафной, а Холанд внес мяч в ворота — 2:3.
На 61-й минуте у Палмера была возможность сделать счет 3:3. Коул продрался по центру через нескольких соперников, однако Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал его удар.
Прошло еще шесть минут, и ничья все-таки высветилась на табло. Эдерсон отразил мяч перед собой после дальнего удара Галлахера, а Николя Джексон подхватил снаряд и вторым касанием поразил ворота — 3:3.
"Челси" воодушевился и провел еще несколько атак. На 75-й минуте Стерлинг обокрал Родри вблизи чужой штрафной и отдал пас на правый край площадки вышедшему на замену Мало Гюсто, но тот не попал в створ из убойной позиции.
После периода активности соперника "горожане" пришли в себя и на 86-й минуте вновь захватили лидерство. Это Родри дальним ударом с рикошетом от Тиаго Силвы не оставил Санчесу шансов на спасение — 3:4.
Казалось, гости удержат победу, однако на второй компенсированной минуте Рубен Диаш снес в своей штрафной Армандо Бройю, и Палмер с 11-метровой отметки наказал свой бывший клуб — 4:4.
Команды выдали по-настоящему захватывающий матч, и обе вполне могли завершить его победой. Ничья выглядит справедливым результатом — соперники были достойны друг друга.
"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.11.2023 21:35
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Последние комментарии:
Молодцы пенсы. На характере взяли очко.
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12 ишакси
ахахахаха живоооотные ибанные
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Пакет опережает график, это нужно признать. результат по игре.
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Шарамыгси молодцы середняки как вы должны так играть против Топов
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Палмер уже лучше Лемпарда. Почему он еще не 10-й номер? Немедленно отобрать у Мудрика и отдать ему.
Мудрик тоже крут все таки. Может 100 лямов он и не стоит но лямов 98 можно отдавать было. Главное не давать ему по воротам бить.
Тьяго Силву больше вообще к основе не подпускать. Он уже не уровень Челси очевидно.
Стрелядь как будто под допингом. Надеюсь ему в мочевой пузырь догадались чужую мочу влить перед матчем и его не дисквальнут.
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Скоро Сити будем напоминать ту блондинку из мема с неграми. Каждый будет норовить трахнуть
(ответить)
Бодрый матч
(ответить)
Опять таки ковачичу не дали горчичник даже
(ответить)
Странно что ситикам с мю дали пенальти и тут с челси за элементарный захват дали пенку, а так Челси молодцы
(ответить)
А Рыгайло вообще футболист?
(ответить)
хотелось бы чмудрика обосрать. но лан, может в депрессии он или ещё что. вышел и тупо не бегал даже, когда стерлинг, до этого наверно десятку пробежавший, и в атаке, и в обороне помогает. ментально мудрик конечно даже для среднего игрока слаб. не понимает, когда нужно свои скиллы выкинуть и команде помочь, хотя бы просто бегом и напором...
на кайседо наезд чот не понял, как по мне вполне прилично сыграл, очень много помогал из обороны выходить и многие опасные атаки как раз после его игры в центре начинались
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Забить 4 и все равно не выиграть...так только Чорли может
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Мы можем играть только против команд которые играют в атакующий футбол. Против автобуса мы глохнем и пропускаем парочку контратак
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Где сборщик? Нет, не голубики. Где сборщик гуманитарки? Важно его экспертное мнение. Или решил соблюдать санкции и отказался от просмотра матчей лиги недружественной страны?
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11.11.2023 10:59 # удалить
chelsiukpro
Немного вырезано, т.к Поч сказал конечно в этот день нужно везение чтоб набрать 3 очка.
Источник: http://fapl.ru/posts/103919/?c=1#c7857619
07.11.2023 09:48 # удалить
chelsiukpro
Молодцы конечно, но Арсеналом потеряли мы очки. Как не как Челси силен... И не удивлюсь если Сити дадим хороший бой и добьемся результата!
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/103838/?c=1#c7856492
:)
(ответить)
Год назад после такой пенки или рикошета Силвы посыпались бы. Видно что в команде хотя бы сплоченность и дух появились. Работают в правильном направлении - надеюсь Нкунку придет и подправит реализацию, а то больно на Джексона смотреть
(ответить)
Челси отобрал очки у всех в топ 4 и плетётся на 10 месте
Типичный середняк с топами рвут очко а с равными по уровню сосут ухехэеэе
(ответить)
От мешка денег в центре поля, которые заплатили за Кайседо, будет больше толку чем от него самого!
Если про матч, то это уже начинает походить на футбол!
(ответить)
12.11.2023 20:45 #
ian
надеюсь это начало черной полосы для Челси
а их 10 место в будущем будут вспоминать как о лучших днях
Источник: http://fapl.ru/posts/103956/?c=1
Аллакх услышал надежды чёрной полосы и въебал пенку Ситей.
Ну шо тут сказатi? Оллакху слава.
(ответить)
Пенсы не проиграли, Палестину не проиграл
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