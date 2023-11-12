"Челси" и "Сити" разыграли результативную ничью

Коул Палмер Пропустив с пенальти от своего бывшего игрока Коула Палмера, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с "Челси" — 4:4.

Относительно победы 1:4 над "Тоттенхэмом" в понедельник в стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Марк Кукурелья появился вместо Леви Колуилла, который не попал даже в число запасных.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно победы над "Янг Бойз" посреди недели, оказав доверие Мануэлю Аканджи, Родри, Бернарду Силве, Жереми Доку и Хулиану Альваресу.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" очень бодро начали матч, однако застать своего соперника врасплох не смогли.

Вскоре гости наладили контроль над мячом и в середине первого тайма заработал пенальти. Кукурелья повалил на газон Эрлинга Холанда, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 0:1.

На 28-й минуте капитан "Челси" Рис Джеймс отметился хорошим ударом со штрафного, однако Эдерсон вытащил мяч из под перекладины. Был назначен угловой, и Тиаго Силва, сыграв на опережение, головой отправил снаряд в ворота после подачи Конора Галлахера от флажка — 1:1.

После гола Силвы "Сити" провел несколько атак, а на 37-й минуте пропустил еще раз. Йошко Гвардиол позволил Джеймсу завладеть мячом на краю штрафной, после чего Рис прострелил к воротам на Рахима Стерлинга — 2:1.

На 42-й минуте Холанд едва не восстановил равновесие в счете, однако Роберт Санчес отразил мощный удар Эрлинга низом.

В добавленное к первому тайму время счет вновь стал равным. Бернарду Силва навесил на подступы к вратарской, а там Аканджи пробил головой — 2:2.

Второй тайм начался с результативной контратаки гостей. Альварес прострелил с правого края штрафной, а Холанд внес мяч в ворота — 2:3.

На 61-й минуте у Палмера была возможность сделать счет 3:3. Коул продрался по центру через нескольких соперников, однако Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал его удар.

Прошло еще шесть минут, и ничья все-таки высветилась на табло. Эдерсон отразил мяч перед собой после дальнего удара Галлахера, а Николя Джексон подхватил снаряд и вторым касанием поразил ворота — 3:3.

"Челси" воодушевился и провел еще несколько атак. На 75-й минуте Стерлинг обокрал Родри вблизи чужой штрафной и отдал пас на правый край площадки вышедшему на замену Мало Гюсто, но тот не попал в створ из убойной позиции.

После периода активности соперника "горожане" пришли в себя и на 86-й минуте вновь захватили лидерство. Это Родри дальним ударом с рикошетом от Тиаго Силвы не оставил Санчесу шансов на спасение — 3:4.

Казалось, гости удержат победу, однако на второй компенсированной минуте Рубен Диаш снес в своей штрафной Армандо Бройю, и Палмер с 11-метровой отметки наказал свой бывший клуб — 4:4.

Команды выдали по-настоящему захватывающий матч, и обе вполне могли завершить его победой. Ничья выглядит справедливым результатом — соперники были достойны друг друга.

"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2023 21:35

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 12.11.2023 22:30 # gerrard08
    Молодцы пенсы. На характере взяли очко.

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  2. v-0987654321 12.11.2023 22:30 # v-0987654321
    12 ишакси


    ахахахаха живоооотные ибанные

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  3. acceptodessa 12.11.2023 22:29 # acceptodessa
    Пакет опережает график, это нужно признать. результат по игре.

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  4. v-0987654321 12.11.2023 22:28 # v-0987654321
    Шарамыгси молодцы середняки как вы должны так играть против Топов

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  5. burnley 12.11.2023 22:25 # burnley
    Палмер уже лучше Лемпарда. Почему он еще не 10-й номер? Немедленно отобрать у Мудрика и отдать ему.

    Мудрик тоже крут все таки. Может 100 лямов он и не стоит но лямов 98 можно отдавать было. Главное не давать ему по воротам бить.

    Тьяго Силву больше вообще к основе не подпускать. Он уже не уровень Челси очевидно.

    Стрелядь как будто под допингом. Надеюсь ему в мочевой пузырь догадались чужую мочу влить перед матчем и его не дисквальнут.

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  6. takernotagiver 12.11.2023 22:23 # takernotagiver
    Скоро Сити будем напоминать ту блондинку из мема с неграми. Каждый будет норовить трахнуть

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  7. quavo 12.11.2023 22:23 # quavo
    Бодрый матч

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  8. bergkamp-1886 12.11.2023 22:17 # bergkamp-1886
    Опять таки ковачичу не дали горчичник даже

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  9. bergkamp-1886 12.11.2023 22:17 # bergkamp-1886
    Странно что ситикам с мю дали пенальти и тут с челси за элементарный захват дали пенку, а так Челси молодцы

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  10. explosion 12.11.2023 22:13 # explosion
    А Рыгайло вообще футболист?

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  11. skydreams 12.11.2023 22:11 # skydreams
    хотелось бы чмудрика обосрать. но лан, может в депрессии он или ещё что. вышел и тупо не бегал даже, когда стерлинг, до этого наверно десятку пробежавший, и в атаке, и в обороне помогает. ментально мудрик конечно даже для среднего игрока слаб. не понимает, когда нужно свои скиллы выкинуть и команде помочь, хотя бы просто бегом и напором...

    на кайседо наезд чот не понял, как по мне вполне прилично сыграл, очень много помогал из обороны выходить и многие опасные атаки как раз после его игры в центре начинались

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  12. largo-winch 12.11.2023 22:09 # largo-winch
    Забить 4 и все равно не выиграть...так только Чорли может

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  13. ataman 12.11.2023 22:07 # ataman
    Мы можем играть только против команд которые играют в атакующий футбол. Против автобуса мы глохнем и пропускаем парочку контратак

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  14. explosion 12.11.2023 22:04 # explosion
    Где сборщик? Нет, не голубики. Где сборщик гуманитарки? Важно его экспертное мнение. Или решил соблюдать санкции и отказался от просмотра матчей лиги недружественной страны?

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  15. chelsiukpro 12.11.2023 22:04 # chelsiukpro
    11.11.2023 10:59 # удалить
    chelsiukpro

    Немного вырезано, т.к Поч сказал конечно в этот день нужно везение чтоб набрать 3 очка.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103919/?c=1#c7857619
    07.11.2023 09:48 # удалить
    chelsiukpro

    Молодцы конечно, но Арсеналом потеряли мы очки. Как не как Челси силен... И не удивлюсь если Сити дадим хороший бой и добьемся результата!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/103838/?c=1#c7856492

    :)

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  16. blueisthecolor 12.11.2023 22:04 # blueisthecolor
    Год назад после такой пенки или рикошета Силвы посыпались бы. Видно что в команде хотя бы сплоченность и дух появились. Работают в правильном направлении - надеюсь Нкунку придет и подправит реализацию, а то больно на Джексона смотреть

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  17. felix-the-cat 12.11.2023 22:03 # felix-the-cat
    Челси отобрал очки у всех в топ 4 и плетётся на 10 месте

    Типичный середняк с топами рвут очко а с равными по уровню сосут ухехэеэе

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  18. quickelf 12.11.2023 22:03 # quickelf
    От мешка денег в центре поля, которые заплатили за Кайседо, будет больше толку чем от него самого!
    Если про матч, то это уже начинает походить на футбол!

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  19. hachidlo 12.11.2023 22:02 # hachidlo
    12.11.2023 20:45 #
    ian

    надеюсь это начало черной полосы для Челси
    а их 10 место в будущем будут вспоминать как о лучших днях

    Источник: http://fapl.ru/posts/103956/?c=1

    Аллакх услышал надежды чёрной полосы и въебал пенку Ситей.
    Ну шо тут сказатi? Оллакху слава.

    (ответить)

  20. tigerpool 12.11.2023 22:00 # tigerpool
    Пенсы не проиграли, Палестину не проиграл

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