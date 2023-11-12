"Челси" и "Сити" разыграли результативную ничью

Пропустив с пенальти от своего бывшего игрока Коула Палмера, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с "Челси" — 4:4.

Относительно победы 1:4 над "Тоттенхэмом" в понедельник в стартовом составе "синих" произошло только одно изменение. Это Марк Кукурелья появился вместо Леви Колуилла, который не попал даже в число запасных.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков относительно победы над "Янг Бойз" посреди недели, оказав доверие Мануэлю Аканджи, Родри, Бернарду Силве, Жереми Доку и Хулиану Альваресу.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" очень бодро начали матч, однако застать своего соперника врасплох не смогли.



Вскоре гости наладили контроль над мячом и в середине первого тайма заработал пенальти. Кукурелья повалил на газон Эрлинга Холанда, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 0:1.



На 28-й минуте капитан "Челси" Рис Джеймс отметился хорошим ударом со штрафного, однако Эдерсон вытащил мяч из под перекладины. Был назначен угловой, и Тиаго Силва, сыграв на опережение, головой отправил снаряд в ворота после подачи Конора Галлахера от флажка — 1:1.



После гола Силвы "Сити" провел несколько атак, а на 37-й минуте пропустил еще раз. Йошко Гвардиол позволил Джеймсу завладеть мячом на краю штрафной, после чего Рис прострелил к воротам на Рахима Стерлинга — 2:1.



На 42-й минуте Холанд едва не восстановил равновесие в счете, однако Роберт Санчес отразил мощный удар Эрлинга низом.



В добавленное к первому тайму время счет вновь стал равным. Бернарду Силва навесил на подступы к вратарской, а там Аканджи пробил головой — 2:2.



Второй тайм начался с результативной контратаки гостей. Альварес прострелил с правого края штрафной, а Холанд внес мяч в ворота — 2:3.



На 61-й минуте у Палмера была возможность сделать счет 3:3. Коул продрался по центру через нескольких соперников, однако Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал его удар.



Прошло еще шесть минут, и ничья все-таки высветилась на табло. Эдерсон отразил мяч перед собой после дальнего удара Галлахера, а Николя Джексон подхватил снаряд и вторым касанием поразил ворота — 3:3.



"Челси" воодушевился и провел еще несколько атак. На 75-й минуте Стерлинг обокрал Родри вблизи чужой штрафной и отдал пас на правый край площадки вышедшему на замену Мало Гюсто, но тот не попал в створ из убойной позиции.



После периода активности соперника "горожане" пришли в себя и на 86-й минуте вновь захватили лидерство. Это Родри дальним ударом с рикошетом от Тиаго Силвы не оставил Санчесу шансов на спасение — 3:4.



Казалось, гости удержат победу, однако на второй компенсированной минуте Рубен Диаш снес в своей штрафной Армандо Бройю, и Палмер с 11-метровой отметки наказал свой бывший клуб — 4:4.



Команды выдали по-настоящему захватывающий матч, и обе вполне могли завершить его победой. Ничья выглядит справедливым результатом — соперники были достойны друг друга.



"Челси" — "Манчестер Сити". Отчет о матче