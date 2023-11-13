Холанд рассказал, что забил "Челси" своими "яйцами"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, какой частью тела он забил свой второй гол в матче Премьер-Лиги против "Челси" накануне (4:4).

Накануне Холанд помог "Сити" добыть очко на "Стэмфорд Бридж", открыв счет на 25-й минуте с пенальти и затем отличившись в самом начале второго тайма.



Во втором случае Холанд буквально внес мяч в ворота после прострела Хулиана Альвареса. Система VAR проверяла тот эпизод на предмет игры рукой, однако на самом деле Эрлинг отправил снаряд в сетку другой частью тела.



"Прежде я еще никогда не забивал яйцами. Так что это достижение", — сообщил Холанд Viaplay после воскресного матча.



Добавим, в данный момент 23-летний норвежец возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги этого сезона, забив 13 голов в 12 матчах.