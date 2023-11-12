Артета доволен Троссардом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил своего вингера Леандро Троссарда после победы 3:1 над "Бернли".

Именно Троссард открыл счет в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" в субботу. Также Леандро отметился результативной передачей на Вильяма Салиба, чей гол в итоге стал решающим.



После матча Артета выразил удовлетворение от игры 28-летнего бельгийца, которого "Арсенал" в спешке купил в январе, когда упустил Михаила Мудрика.



"Думаю, он является связующим звеном для каждого. Он так умен. То, как он перемещается и стягивает на себя соперников, создает свободные пространства и варианты для других игроков".



"Сегодня он делал это очень хорошо, потому что это было так сложно, а свободные пространства для атак были так малы. От него исходила большая угроза, он связывал игру и создавал возможности, чтобы находить свободные пространства".



"Думаю, каждый раз, когда я прошу от него сыграть на фланге или в качестве 9-го номера, он проявляет себя и является настоящей угрозой. Поэтому я очень доволен им", — цитирует Артету Evening Standard.