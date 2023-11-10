Эзе связал свое будущее с "Пэлас" до 2027 года

Эберечи Эзе Атакующий полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе заключил со своим клубом новый контракт на три с половиной года.

Теперь будущее Эзе, от предыдущего контракта которого оставалось 18 месяцев, связано с "Пэлас" до лета 2027, сообщает BBC.

По слухам, с новым контрактом зарплата 25-летнего англичанина возросла до 100,000 фунтов в неделю.

Эзе выступает за "Пэлас" после своего перехода из КПР за 19.5 млн. фунтов в 2020 году. В 2021 Эберечи перенес надрыв ахилла, что не помешало ему стать одним из самых важных игроков на "Селхерст Парк" и пробиться в сборную Англии.

Несмотря на новый контракт, "Пэлас" ожидает интереса больших клубов к Эзе в конце сезона. Еще минувшим летом о покупке Эберечи задумывался "Манчестер Сити". Также игрока сватают в "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".


Метки контракты, Кристал Пэлас, Эзе

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 14:00

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  1. alexomck 10.11.2023 14:09 # alexomck
    Несмотря на новый контракт, "Пэлас" ожидает интереса больших клубов к Эзе в конце сезона.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103911/

    Заломят и будет сидеть как заха

    (ответить)

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