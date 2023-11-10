Комиссия Премьер-Лиги постановила, что гол Гордона "Арсеналу" был засчитан правильно
Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) постановила, что гол Энтони Гордона за "Ньюкасл" против "Арсенала" был засчитан правильно.
Напомним, гол Гордона в прошлый уикенд ознаменовал первое поражение "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги (1:0).
Этот гол — к огромному недовольству главного тренера "канониров" Микеля Артеты — был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола Жоэлинтона на Габриэле и насчет офсайда у Гордона.
Однако указанная комиссия из пяти человек, включая одного представителя от Премьер-Лиги и одного от судейского корпуса, определила, что рефери в поле Стюарт Аттуэлл и арбитр VAR Энди Мэдли отработала эпизод с голом Гордона безошибочно.
Как отмечает BBC, комиссия приняла соответствующее решение посредством голосования. Четверо высказались за то, что гол Гордона был засчитан правильно, и только один выступил против.
Также комиссия единодушно проголосовала за то, что Кай Хаверц должен был оставить "Арсенал" вдесятером в первом тайме, грубо сфолив на Шоне Лонгстаффе.
10.11.2023 07:00
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Справедливость восторжествовала
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Обосалей врот выебаных ггшек
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Ебланы,весь мир видит толчек в спину эти пидоры,хуев в рот набрали,в глазах шейховская моча.
Нихера не видят.уебки.
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Эхехехехе)))))
Гейгуннеры соснули.
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расстреливать такие комиссии. гол, забитый с двумя нарушениями правил, называть засчитанным правильно это преступление против футбола. но по Хаверцу они правы, однако.
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Четверо высказались за то, что гол Гордона был засчитан правильно, и только один выступил против.
Источник: http://fapl.ru/posts/103904/
Один дурак без конверта домой уехал.
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Теперь нужно наказать этих выскочек снятием 10 или 15 очков, посмели открывать хавальник на барина.
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