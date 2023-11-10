Комиссия Премьер-Лиги постановила, что гол Гордона "Арсеналу" был засчитан правильно

Энтони Гордон Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) постановила, что гол Энтони Гордона за "Ньюкасл" против "Арсенала" был засчитан правильно.

Напомним, гол Гордона в прошлый уикенд ознаменовал первое поражение "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги (1:0).

Этот гол — к огромному недовольству главного тренера "канониров" Микеля Артеты — был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола Жоэлинтона на Габриэле и насчет офсайда у Гордона.

Однако указанная комиссия из пяти человек, включая одного представителя от Премьер-Лиги и одного от судейского корпуса, определила, что рефери в поле Стюарт Аттуэлл и арбитр VAR Энди Мэдли отработала эпизод с голом Гордона безошибочно.

Как отмечает BBC, комиссия приняла соответствующее решение посредством голосования. Четверо высказались за то, что гол Гордона был засчитан правильно, и только один выступил против.

Также комиссия единодушно проголосовала за то, что Кай Хаверц должен был оставить "Арсенал" вдесятером в первом тайме, грубо сфолив на Шоне Лонгстаффе.


Метки VAR, Арсенал, Гордон, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 738

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  1. division 10.11.2023 08:09 # division
    Справедливость восторжествовала

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  2. meshuggah 10.11.2023 07:34 # meshuggah
    Обосалей врот выебаных ггшек

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  3. vanich 10.11.2023 07:20 # vanich
    Ебланы,весь мир видит толчек в спину эти пидоры,хуев в рот набрали,в глазах шейховская моча.
    Нихера не видят.уебки.

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  4. chelsea88 10.11.2023 07:12 # chelsea88
    Эхехехехе)))))
    Гейгуннеры соснули.

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  5. insomniac 10.11.2023 07:10 # insomniac
    расстреливать такие комиссии. гол, забитый с двумя нарушениями правил, называть засчитанным правильно это преступление против футбола. но по Хаверцу они правы, однако.

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  6. alexomck 10.11.2023 07:05 # alexomck
    Четверо высказались за то, что гол Гордона был засчитан правильно, и только один выступил против.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103904/

    Один дурак без конверта домой уехал.

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  7. superglor 10.11.2023 07:03 # superglor
    Теперь нужно наказать этих выскочек снятием 10 или 15 очков, посмели открывать хавальник на барина.

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