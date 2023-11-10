Комиссия Премьер-Лиги постановила, что гол Гордона "Арсеналу" был засчитан правильно

Комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel) постановила, что гол Энтони Гордона за "Ньюкасл" против "Арсенала" был засчитан правильно.

Напомним, гол Гордона в прошлый уикенд ознаменовал первое поражение "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги (1:0).



Этот гол — к огромному недовольству главного тренера "канониров" Микеля Артеты — был засчитан, несмотря на подозрения насчет выхода мяча за пределы поля, насчет фола Жоэлинтона на Габриэле и насчет офсайда у Гордона.



Однако указанная комиссия из пяти человек, включая одного представителя от Премьер-Лиги и одного от судейского корпуса, определила, что рефери в поле Стюарт Аттуэлл и арбитр VAR Энди Мэдли отработала эпизод с голом Гордона безошибочно.



Как отмечает BBC, комиссия приняла соответствующее решение посредством голосования. Четверо высказались за то, что гол Гордона был засчитан правильно, и только один выступил против.



Также комиссия единодушно проголосовала за то, что Кай Хаверц должен был оставить "Арсенал" вдесятером в первом тайме, грубо сфолив на Шоне Лонгстаффе.