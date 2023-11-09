Паркер: "Рэшфорд никогда не был хорошим игроком"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер заявил, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд никогда не был хорошим игроком.

Своими 30 голами в прошлом сезоне Рэшфорд заслужил новый долгосрочный контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.



Однако в новой кампании игра Рэшфорда пошла на спад. Маркус забил лишь один гол, и Паркер чувствует, что "Юнайтед" может пожалеть о новой сделке с 26-летним англичанином.



"Маркус Рэшфорд ничего не дает команде, и я говорил то же самое еще в прошлом году, когда он забивал все эти голы с ноября по апрель. Он никогда не был хорошим игроком, он был бомбардиром".



"Люди называли меня предателем, они называли меня обиженкой, но обида здесь не при чем. После того периода и всех тех забитых голов люди обезумели и требовали от клуба дать ему новый контракт и связать его будущее с клубом".



"Манчестер Юнайтед" поспешил дать ему кучу денег, и теперь они не получают отдачи от своих инвестиций. В любой индустрии ты заслуживаешь вознаграждения за постоянство, а он был вознагражден за несколько хороших месяцев, после которых он снова невыразителен", — цитирует Паркера Daily Mail.