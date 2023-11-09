Паркер: "Рэшфорд никогда не был хорошим игроком"

Маркус Рэшфорд Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер заявил, что нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд никогда не был хорошим игроком.

Своими 30 голами в прошлом сезоне Рэшфорд заслужил новый долгосрочный контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Однако в новой кампании игра Рэшфорда пошла на спад. Маркус забил лишь один гол, и Паркер чувствует, что "Юнайтед" может пожалеть о новой сделке с 26-летним англичанином.

"Маркус Рэшфорд ничего не дает команде, и я говорил то же самое еще в прошлом году, когда он забивал все эти голы с ноября по апрель. Он никогда не был хорошим игроком, он был бомбардиром".

"Люди называли меня предателем, они называли меня обиженкой, но обида здесь не при чем. После того периода и всех тех забитых голов люди обезумели и требовали от клуба дать ему новый контракт и связать его будущее с клубом".

"Манчестер Юнайтед" поспешил дать ему кучу денег, и теперь они не получают отдачи от своих инвестиций. В любой индустрии ты заслуживаешь вознаграждения за постоянство, а он был вознагражден за несколько хороших месяцев, после которых он снова невыразителен", — цитирует Паркера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Паркер, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2023 15:00

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  1. empry 09.11.2023 15:03 # empry
    Лол. А какой игрок в МЮ сейчас выразителен? В этой команде даже Биллингем потерялся бы. Мерсон путает причину и следствие.

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