Почеттино: "Мы заслужили победить "Тоттенхэм"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команда заслужила победу над "Тоттенхэмом".

В понедельник вечером "Челси" нанес "шпорам" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:4.



"Тоттенхэм" достойно бился вдевятером после удалений Кристиана Ромеро и Дестина Удоджи, а с победным голом "синие" затянули до 75-й минуте, однако Почеттино все равно находит результат справедливым.



"Следовало ли "Челси" забить победный гол раньше? Думаю, вы ошибаетесь. Если вы видели "Тоттенхэм" против "Ливерпуля", то они ("Тоттенхэм") забили на последней минуте".



"Играть против команды, у которой удалили двух игроков, никогда не бывает легко. Сейчас сложно говорить о тактике, но самое важное — это победа 4:1 и три очка".



"Думаю, мы заслужили победить. Мы заставляли их совершать слишком много ошибок. "Тоттенхэм" был лучше в первые 15 минут, а затем, думаю, мы управляли игрой. Мы хорошо играли и заставляли их ошибаться".



"Думаю, если вы посмотрите на матч целиком, то результат справедлив. Это могут быть важные три очка для нас, и они помогут нам начать восхождение по таблице", — цитирует Почеттино Evening Standard.