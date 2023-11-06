Почеттино похвалил Леви

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил президента своего бывшего клуба "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

В мае 2014 Леви переманил Почеттино из "Саутгемптона", а спустя пять с половиной лет Даниэль уволил Маурисио.



В преддверии визита к своему бывшему клубу Почеттино поведал, что то увольнение три года назад не испортило его отношения с Леви. Маурисио считает, что фанаты не всегда справедливы, критикуя работу Даниэля.



"Да, у нас очень хорошие отношения. Мы очень уважаем друг друга, и он прислал мне сообщение, когда я был назначен здесь, пожелав удачи мне и каждому".



"Нам нужно быть естественными. Почти шесть лет работы вместе — как много всего может случиться за шесть лет? Хорошего и не очень".



"Мы ответственны за свои отношения. Мы не можем забывать о наших отношениях в период, который был очень важен для наших карьер и для клуба".



"Важно понимать, что фанаты очень эмоциональны, эмоциональнее нас, и они хотят, чтобы их команда каждый раз побеждала и играла хорошо".



"Он (Леви) трудится в футболе уже более 20 лет, и он понимает ситуацию. Я не могу сказать, было наше увольнение справедливым или нет, но это футбол, и нам нужно смириться с правилами футбола".



"Даниэль по-настоящему умен. Достаточно умен, чтобы понимать, что чувства — это чувства. Но это не значит, что люди не ценят твою работу. Он удивительным образом трудится на "Тоттенхэм", на клуб".



"Посмотрите на "Тоттенхэм" 20 лет назад и сейчас, на произошедшие изменения, на развитие клуба. Думаю, вам нужно ценить его работу", — цитирует Почеттино BBC.