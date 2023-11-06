Каррагер считает, что "Ливерпулю" не хватает опорника топ-уровня

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" не хватает опорного полузащитника топ-уровня.

Накануне "Ливерпуль" сыграл только вничью против новичка Премьер-Лиги "Лутона", причем смог уйти от поражения уже в компенсированное время — 1:1.



На протяжении всего матча "Лутон" создавал проблемы "Ливерпулю" с помощью контратак, и Каррагеру это говорит о слабости команды Юргена Клоппа в опорной зоне.



"Ливерпуль" по-прежнему не так хорошо останавливает контратаки соперников, как "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" — это команда, которая доминирует по владению, они много держат мяч, но без мяча они не так хороши, как "Манчестер Сити", поэтому им больше приходится возвращаться назад".



"Похоже, соперники гораздо легче находят свободное пространство и забегают за спины игрокам "Ливерпуля". За исключением своего гола, у "Лутона" не нашлось мастерства, чтобы по-настоящему наказать их".



"Полузащита "Ливерпуля" прибавила относительно того, что мы наблюдали в прошлом сезоне, но им по-прежнему не хватает опорного полузащитника топ-уровня".



"Макаллистер не является опорным полузащитником топ-уровня. Он хорош в плане приема мяча, но при оборонительных действиях ему приходится тяжело, а также ему слегка не хватает скорости для этой позиции".



"Ливерпуль" не готов выиграть лигу. Юрген Клопп и болельщики "Ливерпуля" знают это прямо сейчас. Они хотят вернуться в топ-4. А чтобы снова бороться за титул, им нужен опорный полузащитник и защитник топ-уровня", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.