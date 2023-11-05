Каррагер: "Райя — огромная проблема "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал голкипера "Арсенала" Давида Райю за игру в эпизоде с пропущенным от "Ньюкасла" голом.

"Ньюкасл" вырвал победу против "Арсенала" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" благодаря спорному голу Энтони Гордона на 64-й минуте (1:0).



Однако Каррагер обращает внимание на то, как действовал Райя в том эпизоде, не сумев прервать верховую передачу вдоль ворот.



"Есть ли у "Арсенала" центральный нападающий и голкипер, с которыми можно выиграть лигу? Я так не думаю. Обе штрафные — это ключевые зоны команды, которая выигрывает лигу".



"Заменить Аарона Рамсдейла не было такой уж ошибкой, потому что с Рамсдейлом ты не выиграешь лигу. Но парень, которого они выбрали вместо него, абсолютно не в порядке".



"Думаю, приглашение Деклана Райса сделало их сильнее, но в плане голкипера они не сдвинулись с места. Их игра оставляет желать лучшего, и дело не только в приглашенных игроках — те, кто лез вон из кожи в прошлом сезоне, в этом сезоне уже не так хороши".



"Не потеряйте за всеми этими вещами насчет VAR очередную ошибку голкипера "Арсенала". Теперь это огромная проблема для Микеля Артеты".



"Это огромная проблема. Ту же ошибку он совершил пару недель назад против "Челси". Против "Севильи" он вышел сухим из воды, но не вышел здесь".



"Этот голкипер просто продолжает выдвигаться вперед и вперед. Когда мяч сходит с ноги Уиллока, голкипер теряет свою ближнюю штангу. Это повторяется с этим голкипером".



"В результате он теряет позицию и не может добраться до мяча, что создает эффект домино. Думаю, Габриэль специально склонился, потому что ожидал, что мяч ускользнет от голкипера. Каждый будет говорить о VAR, но Райя — огромная проблема", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.