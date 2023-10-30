Тен Хаг: "Юнайтед" никогда не будет играть, как "Аякс"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда никогда не будет играть в стиле "Аякса".

"Юнайтед" неважно начал новый сезон, и болельщики с экспертами, включая Джейми Каррагера, задаются вопросом, в какой футбол пытается играть Тен Хаг.



Можно было бы предположить, что Тен Хаг пытается воспроизвести футбол, который в свое время позволил его "Аяксу" достичь полуфинала Лиги Чемпионов и завоевать три титула Эредивизии, однако Эрик уверяет, что "Юнайтед" будет играть по-другому.



"Никогда. Мы никогда не будем играть в тот футбол".



"Потому что там были другие игроки. Кроме того, я пришел не для этого. Мы играем в другой футбол, нежели я показывал в "Аяксе", потому что так нужно — я не могу играть так же. Игроки определяют, как ты играешь".



"Аякс" имел очень типичный и характерный стиль игры, а "Манчестер Юнайтед" всегда будет показывать другой футбол. Так было и в прошлом году. Здесь мы играем в гораздо более прямолинейный футбол, потому что у меня есть игроки для этого", — сообщил Тен Хаг Viaplay.