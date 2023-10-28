Почеттино: "Мы не были эффективны впереди"

После домашнего поражения 0:2 от "Брентфорда" главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что его команда вновь была недостаточно эффективна возле чужих ворот.

В субботу "Челси" в третий раз подряд проиграл "Брентфорду" на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге. "Синие" нанесли 17 ударов, но лишь дважды попали в створ, причем оба раза — еще в первом тайме.



Кроме того, в первом тайме Нони Мадуэке пробил в крестовину, и Почеттино остается сокрушаться, что его команда не открыла счет до перерыва.



"Так отыграв первый тайм, мы должны были забивать. Если ты не забиваешь, то можешь винить только себя. Мы не были эффективны впереди. Порой тебе требуется удача, а во втором тайме игра изменилась. Нельзя было пропускать такого рода гол".



"Забивает ли "Челси" достаточно? Пока что нет. Нам не везет. Нкунку, который является проверенным бомбардиром, получил травму в последнем предсезонном матче. Джексон молод и пришел только в этом сезоне, ему нужно адаптироваться", — цитирует Почеттино Football365.