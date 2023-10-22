Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал три проблемы "Челси" после упущенной победы против "Арсенала" (2:2).

Накануне "Челси" сыграл с "Арсеналом" только вничью, хотя за 13 минут до окончания основного времени имел преимущество в два гола.



"Камбэк" "канониров" начался с ошибки голкипера "синих" Роберта Санчеса, в котором Невилл видит одну из трех больших проблем команды Маурисио Почеттино.



"Челси" показал наметки того, каким может выглядеть их будущее. Но у них остается проблема впереди, у них нет чистого нападающего, и я по-прежнему думаю, что у них есть проблема с возрастом Тиаго Силвы. Он важен, но ему 39 лет. А еще голкипер... Сможет ли он прибавить и стать хорошим голкипером?" — сообщил Невилл Sky Sports.