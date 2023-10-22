Невилл назвал три проблемы "Челси"

Роберт Санчес и Леандро Троссард Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал три проблемы "Челси" после упущенной победы против "Арсенала" (2:2).

Накануне "Челси" сыграл с "Арсеналом" только вничью, хотя за 13 минут до окончания основного времени имел преимущество в два гола.

"Камбэк" "канониров" начался с ошибки голкипера "синих" Роберта Санчеса, в котором Невилл видит одну из трех больших проблем команды Маурисио Почеттино.

"Челси" показал наметки того, каким может выглядеть их будущее. Но у них остается проблема впереди, у них нет чистого нападающего, и я по-прежнему думаю, что у них есть проблема с возрастом Тиаго Силвы. Он важен, но ему 39 лет. А еще голкипер... Сможет ли он прибавить и стать хорошим голкипером?" — сообщил Невилл Sky Sports.


Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 23:00

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  1. dmitkhar 23.10.2023 00:05 # dmitkhar
    Ну невил блеат аналитик от бога просто)! Как все по полочкам разложил то

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  2. skydreams 22.10.2023 23:42 # skydreams
    Сможет ли он прибавить и стать хорошим голкипером?" — сообщил Невилл Sky Sports.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103537/#reply


    ему ещё за эту "аналитику" платят блять))

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  3. skydreams 22.10.2023 23:40 # skydreams
    и я по-прежнему думаю, что у них есть проблема с возрастом Тиаго Силвы. Он важен, но ему 39 лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/103537/

    ну додик. ВЕЛИЧАЙШИЙ идеально сыграл матч и в паре эпизодов реально спас команду. лучший наш защ и один из лучших в лиге объективно. а у него проблемы в возрасте Тиаго Силвы... ну долбаёб бля... видно завидует, что сам в 39 был уже мешком с говном, играющим только в матчах всяких пердящих старперов

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