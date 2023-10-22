Невилл назвал три проблемы "Челси"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал три проблемы "Челси" после упущенной победы против "Арсенала" (2:2).
Накануне "Челси" сыграл с "Арсеналом" только вничью, хотя за 13 минут до окончания основного времени имел преимущество в два гола.
"Камбэк" "канониров" начался с ошибки голкипера "синих" Роберта Санчеса, в котором Невилл видит одну из трех больших проблем команды Маурисио Почеттино.
"Челси" показал наметки того, каким может выглядеть их будущее. Но у них остается проблема впереди, у них нет чистого нападающего, и я по-прежнему думаю, что у них есть проблема с возрастом Тиаго Силвы. Он важен, но ему 39 лет. А еще голкипер... Сможет ли он прибавить и стать хорошим голкипером?" — сообщил Невилл Sky Sports.
22.10.2023 23:00
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Ну невил блеат аналитик от бога просто)! Как все по полочкам разложил то
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Сможет ли он прибавить и стать хорошим голкипером?" — сообщил Невилл Sky Sports.
Источник: http://fapl.ru/posts/103537/#reply
ему ещё за эту "аналитику" платят блять))
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и я по-прежнему думаю, что у них есть проблема с возрастом Тиаго Силвы. Он важен, но ему 39 лет
Источник: http://fapl.ru/posts/103537/
ну додик. ВЕЛИЧАЙШИЙ идеально сыграл матч и в паре эпизодов реально спас команду. лучший наш защ и один из лучших в лиге объективно. а у него проблемы в возрасте Тиаго Силвы... ну долбаёб бля... видно завидует, что сам в 39 был уже мешком с говном, играющим только в матчах всяких пердящих старперов
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