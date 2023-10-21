Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в дерби с "Эвертоном"

Мохамед Салах "Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 в мерсисайдском дерби против "Эвертона" благодаря дублю Мохамеда Салаха.

Относительно 2:2 с "Брайтоном" в стартовый состав "красных" влились Ибраима Конате, Костас Цимикас, Райан Гравенберх и Диогу Жота, заменив Жоэля Матипа, Энди Робертсона, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.

"Ириски" вышли теми же 11 игроками, что начинали победный матч против "Борнмута" (3:0).

Дерби началось с момента у гостей, однако Доминик Калверт-Левин пробил головой прямо в Алиссона. Хозяева ответили выводом на удар Мохамеда Салаха, но тот совершенно не попал по летящему мячу и вдобавок угодил в офсайд.

Вскоре "Ливерпуль" провел еще парочку опасных атак, однако "Эвертон" демонстрировал самоотверженную игру в обороне.

На 34-й минуте "красные" впервые пробили в створ, но дальний удар Доминика Собослаи не стал проблемой для Джордана Пикфорда.

"Ириски" довольно неплохо сдерживали соперника, однако на 37-й минуте 38-летний Эшли Янг схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.

Толком ничего не показав в концовке первого тайма, с началом второго "Ливерпуль" принялся нагнетать давление. "Эвертон" оборонялся всей командой, но делал это вполне достойно.

Переломный момент в матче случился на 72-й минуте, когда Майкл Кин рукой прервал прострел Луиса Диаса в штрафной. Салах с 11-метровой отметки вколотил мяч в ворота — 1:0.

"Ливерпуль" весьма прагматично провел концовку матча, сыграв предельно надежно в обороне. Пару раз "красные" не смогли удвоить счет, но на седьмой компенсированной минуте это случилось, потому что Салах завершил быструю контратаку своей команды — 2:0.

"Эвертон" показал себя крепким орешком вдесятером, однако "Ливерпуль" не переставал давить и в итоге вынудил своего соперника ошибиться.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2023 16:30

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 21.10.2023 19:00 # v-0987654321
    Жиррорт и тетя Остер ахахахаха два далбайоба

    готовите свои ибалы? ахахахахаха

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  2. zaeba1l 21.10.2023 18:38 # zaeba1l
    Брайтон! Еби её еби.. сосити..

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  3. takernotagiver 21.10.2023 18:38 # takernotagiver
    Фати хорош. На спокухе закатил

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  4. takernotagiver 21.10.2023 18:35 # takernotagiver
    Состав для ебли Чавси

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  5. takernotagiver 21.10.2023 18:33 # takernotagiver
    Райа – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Жоржиньо, Эдегор, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли.

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  6. jirrort 21.10.2023 18:32 # jirrort
    Кукурелян на пз,значит изи победа. Поздравляю,пенсы.

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  7. jirrort 21.10.2023 18:26 # jirrort
    Огласите состав "Бизнесимператорси", пожалуйста.

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  8. farot 21.10.2023 18:22 # farot
    Без Джеймса и Джексона в старте((

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  9. lovrentiy 21.10.2023 18:19 # lovrentiy
    Чот не слышно Гумеров с петухами?)

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  10. tursa 21.10.2023 18:13 # tursa
    1 Ливерпуль 9 20

    Источник: http://fapl.ru/posts/103508/

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  11. jamievardy 21.10.2023 18:10 # jamievardy
    Бобби Чарльтон
    РИП

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  12. liverpyl 21.10.2023 18:09 # liverpyl
    есле неумете сосать как клоп то нечего завидывоть

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  13. takernotagiver 21.10.2023 18:07 # takernotagiver
    После победы Нюкасла над ПСЖ уверенность сорок просто зашкаливает

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  14. sausage 21.10.2023 17:55 # sausage
    Блин, на Этихаде реально, как на кладбище, даже выкрики игроков и скамейки слышны. Что за дауны туда на трибуны приходят? Кто в курсе, а то я что-то раньше не обращал внимания, там до прихода шейхов такая же шляпа была?

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  15. takernotagiver 21.10.2023 17:45 # takernotagiver
    Вот это орррррррррррррр)
    ____________________

    Российские чипы от БПЛА "Герань" начали находить в украинских самопальных дронах.

    Дело в том, что ГЛОНАСС-чип "Комета" расположен в одном из крыльев дрона. Таким образом, когда беспилотник взрывается, крыло отлетает в сторону и важнейшая деталь остается невредимой. А поскольку Украине сейчас не то что чипов, но и обычного оружия не додают, то ВСУ включают режим очумелых ручек и собирают запчасти с наших БПЛА, отработавших своё.

    Ударов "Геранями" по Украине много — отсюда и большое количество чипов. И теперь, по принципу "я тебя слепила из того, что было", украинцы монтируют свои дроны, оснащая их нашими деталями. К слову, помогает им это не сильно — беспилотники летящие на территорию России по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю при помощи сил РЭБ или ПВО.

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  16. kukuruzko 21.10.2023 17:43 # kukuruzko
    судья сегодня против Королей

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  17. shearer1 21.10.2023 17:29 # shearer1
    Кроме Щель-си

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  18. shearer1 21.10.2023 17:29 # shearer1
    Победа хозяев сегодня

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  19. kukuruzko 21.10.2023 17:22 # kukuruzko
    ВАШЕ ВОЗДУШЕСТВО ЭРЛИНГ

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  20. beatles-red 21.10.2023 17:11 # beatles-red
    Обожаю такие победы, когда попутно разрываешь пердаки биомусора

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