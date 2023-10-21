Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в дерби с "Эвертоном"

"Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 в мерсисайдском дерби против "Эвертона" благодаря дублю Мохамеда Салаха.

Относительно 2:2 с "Брайтоном" в стартовый состав "красных" влились Ибраима Конате, Костас Цимикас, Райан Гравенберх и Диогу Жота, заменив Жоэля Матипа, Энди Робертсона, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.



"Ириски" вышли теми же 11 игроками, что начинали победный матч против "Борнмута" (3:0).



Дерби началось с момента у гостей, однако Доминик Калверт-Левин пробил головой прямо в Алиссона. Хозяева ответили выводом на удар Мохамеда Салаха, но тот совершенно не попал по летящему мячу и вдобавок угодил в офсайд.



Вскоре "Ливерпуль" провел еще парочку опасных атак, однако "Эвертон" демонстрировал самоотверженную игру в обороне.



На 34-й минуте "красные" впервые пробили в створ, но дальний удар Доминика Собослаи не стал проблемой для Джордана Пикфорда.



"Ириски" довольно неплохо сдерживали соперника, однако на 37-й минуте 38-летний Эшли Янг схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



Толком ничего не показав в концовке первого тайма, с началом второго "Ливерпуль" принялся нагнетать давление. "Эвертон" оборонялся всей командой, но делал это вполне достойно.



Переломный момент в матче случился на 72-й минуте, когда Майкл Кин рукой прервал прострел Луиса Диаса в штрафной. Салах с 11-метровой отметки вколотил мяч в ворота — 1:0.



"Ливерпуль" весьма прагматично провел концовку матча, сыграв предельно надежно в обороне. Пару раз "красные" не смогли удвоить счет, но на седьмой компенсированной минуте это случилось, потому что Салах завершил быструю контратаку своей команды — 2:0.



"Эвертон" показал себя крепким орешком вдесятером, однако "Ливерпуль" не переставал давить и в итоге вынудил своего соперника ошибиться.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче