Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в дерби с "Эвертоном"
"Ливерпуль" отпраздновал победу 2:0 в мерсисайдском дерби против "Эвертона" благодаря дублю Мохамеда Салаха.
Относительно 2:2 с "Брайтоном" в стартовый состав "красных" влились Ибраима Конате, Костас Цимикас, Райан Гравенберх и Диогу Жота, заменив Жоэля Матипа, Энди Робертсона, Харви Эллиотта и Дарвина Нуньеса.
"Ириски" вышли теми же 11 игроками, что начинали победный матч против "Борнмута" (3:0).
Дерби началось с момента у гостей, однако Доминик Калверт-Левин пробил головой прямо в Алиссона. Хозяева ответили выводом на удар Мохамеда Салаха, но тот совершенно не попал по летящему мячу и вдобавок угодил в офсайд.
Вскоре "Ливерпуль" провел еще парочку опасных атак, однако "Эвертон" демонстрировал самоотверженную игру в обороне.
На 34-й минуте "красные" впервые пробили в створ, но дальний удар Доминика Собослаи не стал проблемой для Джордана Пикфорда.
"Ириски" довольно неплохо сдерживали соперника, однако на 37-й минуте 38-летний Эшли Янг схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
Толком ничего не показав в концовке первого тайма, с началом второго "Ливерпуль" принялся нагнетать давление. "Эвертон" оборонялся всей командой, но делал это вполне достойно.
Переломный момент в матче случился на 72-й минуте, когда Майкл Кин рукой прервал прострел Луиса Диаса в штрафной. Салах с 11-метровой отметки вколотил мяч в ворота — 1:0.
"Ливерпуль" весьма прагматично провел концовку матча, сыграв предельно надежно в обороне. Пару раз "красные" не смогли удвоить счет, но на седьмой компенсированной минуте это случилось, потому что Салах завершил быструю контратаку своей команды — 2:0.
"Эвертон" показал себя крепким орешком вдесятером, однако "Ливерпуль" не переставал давить и в итоге вынудил своего соперника ошибиться.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
21.10.2023 16:30
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Жиррорт и тетя Остер ахахахаха два далбайоба
готовите свои ибалы? ахахахахаха
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Брайтон! Еби её еби.. сосити..
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Фати хорош. На спокухе закатил
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Состав для ебли Чавси
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Райа – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Жоржиньо, Эдегор, Райс – Сака, Жезус, Мартинелли.
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Кукурелян на пз,значит изи победа. Поздравляю,пенсы.
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Огласите состав "Бизнесимператорси", пожалуйста.
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Без Джеймса и Джексона в старте((
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Чот не слышно Гумеров с петухами?)
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1 Ливерпуль 9 20
Источник: http://fapl.ru/posts/103508/
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Бобби Чарльтон
РИП
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есле неумете сосать как клоп то нечего завидывоть
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После победы Нюкасла над ПСЖ уверенность сорок просто зашкаливает
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Блин, на Этихаде реально, как на кладбище, даже выкрики игроков и скамейки слышны. Что за дауны туда на трибуны приходят? Кто в курсе, а то я что-то раньше не обращал внимания, там до прихода шейхов такая же шляпа была?
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Вот это орррррррррррррр)
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Российские чипы от БПЛА "Герань" начали находить в украинских самопальных дронах.
Дело в том, что ГЛОНАСС-чип "Комета" расположен в одном из крыльев дрона. Таким образом, когда беспилотник взрывается, крыло отлетает в сторону и важнейшая деталь остается невредимой. А поскольку Украине сейчас не то что чипов, но и обычного оружия не додают, то ВСУ включают режим очумелых ручек и собирают запчасти с наших БПЛА, отработавших своё.
Ударов "Геранями" по Украине много — отсюда и большое количество чипов. И теперь, по принципу "я тебя слепила из того, что было", украинцы монтируют свои дроны, оснащая их нашими деталями. К слову, помогает им это не сильно — беспилотники летящие на территорию России по-прежнему успешно сбивают или сажают на землю при помощи сил РЭБ или ПВО.
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судья сегодня против Королей
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Кроме Щель-си
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Победа хозяев сегодня
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ВАШЕ ВОЗДУШЕСТВО ЭРЛИНГ
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Обожаю такие победы, когда попутно разрываешь пердаки биомусора
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