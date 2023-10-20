Почеттино: "Артета — один из лучших"

Микель Артета Рулевой "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его коллега Микель Артета из "Арсенала" является одним из лучших тренеров в мире.

В ближайшую субботу Почеттино сойдется лицом к лицу с Артетой, с которым они вместе представляли ПСЖ в качестве игроков.

Почеттино впечатлен тем, как Артета преобразил "Арсенал", сделав из "канониров" реального претендента на трофеи.

"Мы уважаем "Арсенал", у них отличная команда. У них есть Микель, который является частью моей семьи. Это будет тяжело, они замечательно выступают и обладают замечательным подбором игроков. Они являются претендентом на победу везде, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".

"Меня не удивляет то, как идут его дела. Он великолепен, он по-настоящему молод, он прибавляет каждый день и может стать одним из величайших тренеров в мире. Я буду горд увидеться с ним".

"Думаю, когда ты являешься тренером "Арсенала", а твоя команда показывает то, что показывают они, это значит, что ты один из лучших".

"Они дали ему все инструменты и по-настоящему верили, что он способен осуществить перестройку. Думаю, их клуб и Микель заслуживают похвалы за это, потому что они создали связь между всеми, и это действительно классно, потому что после трех-четырех неважных лет их результаты улучшились, и теперь они сражаются за большие цели", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2023 20:00

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  1. alexomck 20.10.2023 20:32 # alexomck
    "Они дали ему все инструменты и по-настоящему верили, что он способен осуществить перестройку. Думаю, их клуб и Микель заслуживают похвалы за это, потому что они создали связь между всеми, и это действительно классно, потому что после трех-четырех неважных лет их результаты улучшились, и теперь они сражаются за большие цели", — цитирует Почеттино The Independent.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103492/

    Стелит, но здесь не Арсенал, здесь Боли с друзьями

    (ответить)

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