Почеттино: "Артета — один из лучших"

Рулевой "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его коллега Микель Артета из "Арсенала" является одним из лучших тренеров в мире.

В ближайшую субботу Почеттино сойдется лицом к лицу с Артетой, с которым они вместе представляли ПСЖ в качестве игроков.



Почеттино впечатлен тем, как Артета преобразил "Арсенал", сделав из "канониров" реального претендента на трофеи.



"Мы уважаем "Арсенал", у них отличная команда. У них есть Микель, который является частью моей семьи. Это будет тяжело, они замечательно выступают и обладают замечательным подбором игроков. Они являются претендентом на победу везде, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Меня не удивляет то, как идут его дела. Он великолепен, он по-настоящему молод, он прибавляет каждый день и может стать одним из величайших тренеров в мире. Я буду горд увидеться с ним".



"Думаю, когда ты являешься тренером "Арсенала", а твоя команда показывает то, что показывают они, это значит, что ты один из лучших".



"Они дали ему все инструменты и по-настоящему верили, что он способен осуществить перестройку. Думаю, их клуб и Микель заслуживают похвалы за это, потому что они создали связь между всеми, и это действительно классно, потому что после трех-четырех неважных лет их результаты улучшились, и теперь они сражаются за большие цели", — цитирует Почеттино The Independent.