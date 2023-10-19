Геи и лесбиянки возмущены Магуайром
Объединение ЛГБТ-болельщиков сборной Англии обрушилось с критикой на защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, заступившегося за своего партнера по национальной команде Джордана Хендерсона.
После победы 3:1 над Италией в минувший вторник Магуайр заявил, что фанаты, которые освистывают Хендерсона, не являются настоящими.
Такого рода высказывание возмутило геев и лесбиянок, которые никак не могут простить Хендерсону его отъезд в Саудовскую Аравию после всех высказываний в поддержку ЛГБТ.
"У фанатов есть право голоса, и в конце концов существует много способов, как фанаты могут выразить свою неприязнь к игрокам, командам или владельцам. Мы видели много примеров этого в прошлом".
"Фанаты никогда не стремятся освистывать свою команду, но если это происходит, это говорит, какое сильное чувство они испытывают по поводу этой ситуации и поступков Хендерсона. Очевидно, не только ЛГБТ-фанаты считают его тем, кто продался саудитам".
"Как можно говорить фанатам, которые несут значительные личные расходы на поддержку этой команды дома и на выездах, что они не являются настоящими? Как еще Магуайр предлагает фанатам выражать свою неприязнь?"
"Некоторые не хотят прислушаться к диалогу или нюансам, на которые фанаты и фанатские объединения тратят свое свободное время. К сожалению, прямые действия — единственный способ быть услышанным".
"Если игрок говорит, что какие-то фанаты не являются "настоящими", это возвращает нас ко временам, когда ЛГБТ-фанатам не были рады и когда группы людей были исключены из этой красивой игры. Фанаты — это душа футбола, без нас не было бы атмосферы".
"Попытка заглушить наш голос лишь может создать ощущение пустоты. Почему члены сборной Англии считают, что голос фанатов необходимо приглушить, если они с ним не согласны?"
"У нас ясная и точная точка зрения, и каждый видит это. Как и всегда, наши двери остаются открытыми для конструктивны диалогов, если кто-нибудь из сборной Англии пожелает в них вступить", — Daily Mirror цитирует представителя объединения Three Lions Pride.
19.10.2023 10:00
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Последние комментарии:
Самый веселый заголовок в АПЛ за последние несколько месяцев! Админ топ!
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Не знал что за Ливерпуль болеет так много пидорасов
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Агрессивные пидорасы напоминают мне историю про народ пророка Лута. Почитайте про него в Коране.
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Ну вот голубые сити, разные петушары и их болельщикт которые тоже голубые оаскудахтались
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это ж голубой прайд оф лондон кипишит
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http://fapl.ru/posts/102007/
Была уже эта новость.
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Потому что нечего пытаться оправдать лицемерную скаузерскую мразь на Хендерсоне. Тут дело даже не в том, что Хендерсон предал свои гейские взгляды, всем понятно, что он продолжает ебаться в жопу, так как он с петушиного портового рассадника, а дело в том, что выставлял свои моральные принципы напоказ, портовые хyесосы ему верили, а он продемонстрировал, что просто обычный двуличный пиздaбол, как и все игроки портовой лгбт помойки. И это капитан лузерхyйни, задумайтесь.
Всегда говорил, что это клуб двуличных лицемерных мразей и я оказался прав. Недавнее их нытьё после поражения от Тоттенхэма полностью раскрыло истинное лицо этих тварей и их болельщиков.
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Фанаты аснла никак не угомонятся. То Хендерсона хейтили, то за Магуаера взялись.
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