Геи и лесбиянки возмущены Магуайром

Объединение ЛГБТ-болельщиков сборной Англии обрушилось с критикой на защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, заступившегося за своего партнера по национальной команде Джордана Хендерсона.

После победы 3:1 над Италией в минувший вторник Магуайр заявил, что фанаты, которые освистывают Хендерсона, не являются настоящими.



Такого рода высказывание возмутило геев и лесбиянок, которые никак не могут простить Хендерсону его отъезд в Саудовскую Аравию после всех высказываний в поддержку ЛГБТ.



"У фанатов есть право голоса, и в конце концов существует много способов, как фанаты могут выразить свою неприязнь к игрокам, командам или владельцам. Мы видели много примеров этого в прошлом".



"Фанаты никогда не стремятся освистывать свою команду, но если это происходит, это говорит, какое сильное чувство они испытывают по поводу этой ситуации и поступков Хендерсона. Очевидно, не только ЛГБТ-фанаты считают его тем, кто продался саудитам".



"Как можно говорить фанатам, которые несут значительные личные расходы на поддержку этой команды дома и на выездах, что они не являются настоящими? Как еще Магуайр предлагает фанатам выражать свою неприязнь?"



"Некоторые не хотят прислушаться к диалогу или нюансам, на которые фанаты и фанатские объединения тратят свое свободное время. К сожалению, прямые действия — единственный способ быть услышанным".



"Если игрок говорит, что какие-то фанаты не являются "настоящими", это возвращает нас ко временам, когда ЛГБТ-фанатам не были рады и когда группы людей были исключены из этой красивой игры. Фанаты — это душа футбола, без нас не было бы атмосферы".



"Попытка заглушить наш голос лишь может создать ощущение пустоты. Почему члены сборной Англии считают, что голос фанатов необходимо приглушить, если они с ним не согласны?"



"У нас ясная и точная точка зрения, и каждый видит это. Как и всегда, наши двери остаются открытыми для конструктивны диалогов, если кто-нибудь из сборной Англии пожелает в них вступить", — Daily Mirror цитирует представителя объединения Three Lions Pride.