Магуайр был освистан фанатами МЮ и получил выговор от юниора
Ситуация Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" продолжает усугубляться. Самый дорогой защитник в мире был освистан собственными болельщиками и получил выговор от своего юного партнера по команде.
В субботу сыграв на "Олд Траффорд" против "Ланса", в воскресенье "Юнайтед" провел еще один предсезонный матч — главный тренер Эрик Тен Хаг собрал преимущественно резервистов, включая Магуайра, чтобы сразиться в Дублине с "Атлетиком" из Бильбао.
30-летний Магуайр стал одним из главных действующих лиц дублинского матча. Грубая потеря Харри на своей половине поля в первом тайме привела к пропущенному мячу, на что "Юнайтед" смог ответить в компенсированное время голом Факундо Пельистри — 1:1.
Как сообщает Daily Star, за свою ошибку Магуайр немедленно получил выговор от 18-летнего полузащитника "Юнайтед" Дэна Гора. В то же время фанаты "красных дьяволов" освистывали Харри при каждом приеме мяча. Тен Хаг своего подопечного защищать не стал.
"Это был глупый гол. Мы уступали в счете, но мы отыгрались. Мы проявили характер, и нам потребуется это в сезоне", — сообщил Тен Хаг MUTV.
07.08.2023 09:00
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Он же здоровый, 18 летнему щеглу в хлебало дать не может чтоли? Я понимаю какой-то бруно бы спорил, а это классический брит как винни джонс
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Так-то то уже не самый дорогой.
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