Магуайр был освистан фанатами МЮ и получил выговор от юниора

Ситуация Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" продолжает усугубляться. Самый дорогой защитник в мире был освистан собственными болельщиками и получил выговор от своего юного партнера по команде.

В субботу сыграв на "Олд Траффорд" против "Ланса", в воскресенье "Юнайтед" провел еще один предсезонный матч — главный тренер Эрик Тен Хаг собрал преимущественно резервистов, включая Магуайра, чтобы сразиться в Дублине с "Атлетиком" из Бильбао.



30-летний Магуайр стал одним из главных действующих лиц дублинского матча. Грубая потеря Харри на своей половине поля в первом тайме привела к пропущенному мячу, на что "Юнайтед" смог ответить в компенсированное время голом Факундо Пельистри — 1:1.



Как сообщает Daily Star, за свою ошибку Магуайр немедленно получил выговор от 18-летнего полузащитника "Юнайтед" Дэна Гора. В то же время фанаты "красных дьяволов" освистывали Харри при каждом приеме мяча. Тен Хаг своего подопечного защищать не стал.



"Это был глупый гол. Мы уступали в счете, но мы отыгрались. Мы проявили характер, и нам потребуется это в сезоне", — сообщил Тен Хаг MUTV.



