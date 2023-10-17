"Реал" просматривает Джоба Беллингема
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем вскоре может воссоединиться в Мадриде со своим младшим братом Джобом.
20-летний Джуд великолепно начал свою карьеру в "Реале" после перехода из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов фунтов, забив 10 голов и отдав три результативные передачи в своих 10 первых матчах за испанский гранд.
Чтобы сделать пребывание Джуда в Мадриде комфортнее и заодно не упустить еще одного большого таланта, "Реал" задумался о приглашении 18-летнего Джоба.
Как и свой старший сиблинг, Джоб тоже сменил клуб минувшим летом, перебравшись из родного для братьев "Бирмингема" в "Сандерленд".
Джоб провел все 11 матчей "Сандерленда" в этом сезоне Чемпионшипа, отметившись двумя голами и одной результативной передачей, а на прошлой неделе сыграл за юношескую сборную Англии U-19 против Черногории (0:0).
Как раз на матче молодежных сборных Англии присутствовали скауты "Реала", которых туда лично отправил президент Королевского клуба Флорентино Перес, сообщает El Nacional.
Перес убежден, что в перспективе братья Беллингемы смогут вместе играть за "Реал".
17.10.2023 11:00
Просмотров: 670
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как в своё время брали Торгана Азара, так и остался братом Азара, хотя яркие сезоны в Бундеслиге были и в сборной постоянный игрок, всё таки этот трансфер был просто что бы угодить Эдену
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий