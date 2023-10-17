"Реал" просматривает Джоба Беллингема

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем вскоре может воссоединиться в Мадриде со своим младшим братом Джобом.

20-летний Джуд великолепно начал свою карьеру в "Реале" после перехода из дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов фунтов, забив 10 голов и отдав три результативные передачи в своих 10 первых матчах за испанский гранд.



Чтобы сделать пребывание Джуда в Мадриде комфортнее и заодно не упустить еще одного большого таланта, "Реал" задумался о приглашении 18-летнего Джоба.



Как и свой старший сиблинг, Джоб тоже сменил клуб минувшим летом, перебравшись из родного для братьев "Бирмингема" в "Сандерленд".



Джоб провел все 11 матчей "Сандерленда" в этом сезоне Чемпионшипа, отметившись двумя голами и одной результативной передачей, а на прошлой неделе сыграл за юношескую сборную Англии U-19 против Черногории (0:0).



Как раз на матче молодежных сборных Англии присутствовали скауты "Реала", которых туда лично отправил президент Королевского клуба Флорентино Перес, сообщает El Nacional.



Перес убежден, что в перспективе братья Беллингемы смогут вместе играть за "Реал".



