Анри признался, что не хотел видеть игру "Арсенала" несколько лет назад

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что несколько лет назад не хотел видеть игру "канониров".

Анри было сложно наблюдать мучения "Арсенала" в заключительный период Арсена Венгера, а также при Унаи Эмери.



Однако с приходом Микеля Артеты на должность главного тренера "Арсенал" вернул свою идентичность и снова заиграл в футбол, который нравится Анри.



"Пять лет назад я не мог ассоциировать себя с командой. Просто не мог. Я ходил на матчи, потому что должен был, а не потому, что хотел этого".



"Просто так происходило, потому что я фанат "Арсенала", а они играли не так, как я хотел. Но теперь я вижу, что они из себя представляют".



"Я безумно уважаю Микеля за то, что он сделал. За то, что он вернул команду в колею", — сообщил Анри в подкасте The Rest is Football.