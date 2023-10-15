Рэтклифф хочет получить контроль над футбольными операциями МЮ

Олд Траффорд Сэр Джим Рэтклифф, помимо доли в 25 процентов акций, хочет получить контроль над футбольными операциями "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем стало известно, что Рэтклифф близок к договоренности с семейством Глэйзеров о покупке 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов.

Как утверждает BBC, Рэтклифф рассматривает эту сделку как первую стадию к полному выкупу "красных дьяволов" у их нынешних владельцев.

Однако даже на этом первом этапе Рэтклифф не собирается довольствоваться ролью простого миноритарного акционера — сэр Джим хочет контролировать футбольную сторону функционирования "Юнайтед".

Компания Рэтклиффа Ineos уже владеет французской "Ниццей" и швейцарской "Лозанной", а также состоит в партнерских отношениях с командой "Формулы-1" Mercedes. Сэр Джим хочет использовать этот опыт, чтобы привести в порядок дела "Юнайтед" на футбольном поле.

Добавим, Рэтклифф с детства болеет за "Юнайтед", что, правда, не помешало ему попытаться купить "Челси" в прошлом году.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 18:00

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  1. superperez101 15.10.2023 18:58 # superperez101
    Сэр Джим Рэтклифф, помимо доли в 25 процентов акций, хочет получить контроль над футбольными операциями "Манчестер Юнайтед".

    Источник: http://fapl.ru/posts/103394/

    ахахахаха
    во фанттазёр

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  2. quavo 15.10.2023 18:41 # quavo
    Единственный плюс что он болельщик муму

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