Шейх Джассим отказался от покупки "Юнайтед"

Катарский шейх Джассим вышел из числа претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед".

Купив "Юнайтед" за 790 миллионов фунтов в 2005 году, в ноябре 2022 семейство Глэйзеров объявило о своей готовности продать клуб с "Олд Траффорд".



Шейх Джассим считался одним из фаворитов на покупку "Юнайтед", наравне с британским бизнесменом сэром Джимом Рэтклиффом, который родился в Манчестере.



Однако теперь главный конкурент Рэтклиффа самоустранился. Шейх Джассим был готов заплатить свыше 5 млрд. фунтов, но Глэйзерам этого оказалось мало, и катарский инвестор решил, что не будет улучшать свое предложение, сообщает Sky Sports.



Стоит напомнить, что шейх Джассим хотел купить "Юнайтед" целиком, собираясь полностью погасить долг клуба, перестроить стадион "Олд Траффорд" с базой в Каррингтоне и инвестировать значительные средства в новых игроков.



В то же время Рэтклифф изначально претендовал лишь на долю Глэйзеров, а недавно и вовсе решил ограничиться покупкой 25 процентов акций, оставив американскому семейству контроль над "Юнайтед". Впрочем, пока обновленное предложение главы химической компании Ineos не принято.



Добавим, если исходить из стоимости акций "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка, то инвесторы оценивают клуб в 3.2 млрд. долларов (2.6 млрд. фунтов). При этом долг "красных дьяволов" недавно достиг 1 млрд. фунтов.