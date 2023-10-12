Суд выдал ордер на арест Старриджа

Даниэль Старридж Американский суд выдал ордер на арест бывшего нападающего "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэля Старриджа.

Во время отдыха в Калифорнии в июле 2019 у Старриджа украли ценные вещи, а также собаку породы померанский шпиц по кличке Луччи.

Старридж в социальных сетях объявил награду в 30,000 долларов (24,4000 фунтов) за любимого питомца, с которым в итоге был воссоединен благодаря Фостеру Вашингтону — американскому рэперу по прозвищу Killa Fame.

Однако Старридж не сдержал свое слово и не заплатил Вашингтону, который решил подать на футболиста в суд.

Еще в декабре 2021 суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа заплатить 30,000 долларов Вашингтону, но даже после этого Даниэль продолжил игнорировать предъявленные требования.

В прошлом месяце Старридж был повторно вызван в суд, чтобы пройти так называемый "экзамен должника", объяснив свое финансовое положение и причины неуплаты долга. На заседание Даниэль не явился.

В результате сейчас на имя Старриджа был выписан ордер на арест и принудительный привод в суд, который проведет свое следующее заседание 30 ноября, сообщает Daily Mail.

Сам Вашингтон утверждает, что потратил уже свыше 10,000 долларов на суды и адвокатов, и эти деньги он тоже собирается взыскать со Старриджа.

Добавим, Старридж не играет в футбол с апреля 2022, хотя о завершении карьеры не объявлял. На старте этого сезона 34-летний англичанин был представлен экспертом Sky Sports, но последний раз появлялся в телевизоре еще в августе.


Метки происшествия, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 12.10.2023 18:36 # moneycity
    Типичный колбасник-пиздабол, ничего удивительного, тут пол фапла таких колбасных ублюдков.

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  2. ratamahatta 12.10.2023 18:05 # ratamahatta
    Не зря он так долго был колбасником, это отложило отпечаток на нем

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  3. electric 12.10.2023 18:04 # electric
    Пинсовское нутро даёт о себе знать... Эх, а мог бы стать КНЯЗЁМ-легендой!

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  4. closer 12.10.2023 18:04 # closer
    Распиздяй словно с фапла

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  5. van-dijk 12.10.2023 18:03 # van-dijk
    Однако Старридж не сдержал свое слово

    Источник: http://fapl.ru/posts/103337/#reply

    Пенс однажды, пенс навсегда.

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