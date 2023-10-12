Суд выдал ордер на арест Старриджа

Американский суд выдал ордер на арест бывшего нападающего "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэля Старриджа.

Во время отдыха в Калифорнии в июле 2019 у Старриджа украли ценные вещи, а также собаку породы померанский шпиц по кличке Луччи.



Старридж в социальных сетях объявил награду в 30,000 долларов (24,4000 фунтов) за любимого питомца, с которым в итоге был воссоединен благодаря Фостеру Вашингтону — американскому рэперу по прозвищу Killa Fame.



Однако Старридж не сдержал свое слово и не заплатил Вашингтону, который решил подать на футболиста в суд.



Еще в декабре 2021 суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа заплатить 30,000 долларов Вашингтону, но даже после этого Даниэль продолжил игнорировать предъявленные требования.



В прошлом месяце Старридж был повторно вызван в суд, чтобы пройти так называемый "экзамен должника", объяснив свое финансовое положение и причины неуплаты долга. На заседание Даниэль не явился.



В результате сейчас на имя Старриджа был выписан ордер на арест и принудительный привод в суд, который проведет свое следующее заседание 30 ноября, сообщает Daily Mail.



Сам Вашингтон утверждает, что потратил уже свыше 10,000 долларов на суды и адвокатов, и эти деньги он тоже собирается взыскать со Старриджа.



Добавим, Старридж не играет в футбол с апреля 2022, хотя о завершении карьеры не объявлял. На старте этого сезона 34-летний англичанин был представлен экспертом Sky Sports, но последний раз появлялся в телевизоре еще в августе.