Суд выдал ордер на арест Старриджа
Американский суд выдал ордер на арест бывшего нападающего "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Даниэля Старриджа.
Во время отдыха в Калифорнии в июле 2019 у Старриджа украли ценные вещи, а также собаку породы померанский шпиц по кличке Луччи.
Старридж в социальных сетях объявил награду в 30,000 долларов (24,4000 фунтов) за любимого питомца, с которым в итоге был воссоединен благодаря Фостеру Вашингтону — американскому рэперу по прозвищу Killa Fame.
Однако Старридж не сдержал свое слово и не заплатил Вашингтону, который решил подать на футболиста в суд.
Еще в декабре 2021 суд Лос-Анджелеса обязал Старриджа заплатить 30,000 долларов Вашингтону, но даже после этого Даниэль продолжил игнорировать предъявленные требования.
В прошлом месяце Старридж был повторно вызван в суд, чтобы пройти так называемый "экзамен должника", объяснив свое финансовое положение и причины неуплаты долга. На заседание Даниэль не явился.
В результате сейчас на имя Старриджа был выписан ордер на арест и принудительный привод в суд, который проведет свое следующее заседание 30 ноября, сообщает Daily Mail.
Сам Вашингтон утверждает, что потратил уже свыше 10,000 долларов на суды и адвокатов, и эти деньги он тоже собирается взыскать со Старриджа.
Добавим, Старридж не играет в футбол с апреля 2022, хотя о завершении карьеры не объявлял. На старте этого сезона 34-летний англичанин был представлен экспертом Sky Sports, но последний раз появлялся в телевизоре еще в августе.
12.10.2023 18:00
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Типичный колбасник-пиздабол, ничего удивительного, тут пол фапла таких колбасных ублюдков.
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Не зря он так долго был колбасником, это отложило отпечаток на нем
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Пинсовское нутро даёт о себе знать... Эх, а мог бы стать КНЯЗЁМ-легендой!
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Распиздяй словно с фапла
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Однако Старридж не сдержал свое слово
Источник: http://fapl.ru/posts/103337/#reply
Пенс однажды, пенс навсегда.
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