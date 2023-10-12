Паркер советует "Юнайтед" купить Гехи

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер рекомендовал "красным дьяволам" укрепить центр своей обороны с помощью Марка Гехи из "Кристал Пэлас".

Согласно слухам, "Юнайтед" не просто собирается купить центрального защитника в 2024 году, но и уже составил для этого шорт-лист, в котором значатся имена вроде Жан-Клера Тодибо, Антониу Силвы, Эдмонда Тапсоба и Гонсалу Инасиу.



Однако Паркер хотел бы, чтобы "Юнайтед" обратил свой взор на пару Гехи и Йоакима Андерсона, которые в конце сентября отпраздновали победу 0:1 на "Олд Траффорд", причем Андерсон забил единственный гол в том матче Премьер-Лиги.



"На месте "Манчестер Юнайтед" я бы посмотрел на его (Андерсона) партнера по центру обороны в лице Марка Гехи. Он великолепный центральный защитник, и я бы предпочел Гехи Андерсону, в том числе из-за возраста".



"Гехи только 23 года, он игрок сборной Англии. Если "Манчестер Юнайтед" его купит, Гехи будет лучшим центральным защитником в их клубе, без тени сомнений".



"Думаю, Мартинес прекрасен, но Гехи более элегантно работает с мячом в ногах. Думаю, они могли бы стать отличной парой центральных защитников. Гехи так умен, и он стал бы отличным дополнением к команде. Я бы определенно рекомендовал "Манчестер Юнайтед" устроить рейд на "Кристал Пэлас", — сообщил Паркер SpilXperten.