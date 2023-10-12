В контракте Алонсо с "Байером есть пункт о "Ливерпуле"
Главный тренер "Байера Хаби Алонсо имеет в своем контракте пункт, позволяющий ему беспрепятственно вернуться в "Ливерпуль" следующим летом.
Алонсо представлял "Ливерпуль" в качестве игрока с 2004 по 2009 год и до сих пор является популярной фигурой среди фанатов мерсисайдского клуба.
Своей работой в Леверкузене Алонсо заслужил репутацию одного из ярчайших молодых тренеров в Европе. Прямо сейчас "Байер" находится на вершине таблицы Бундеслиги.
Алонсо время от времени называют возможным преемником Юргена Клоппа, когда тот решит покинуть "Ливерпуль", и немецкое издание Bild утверждает, что в контракте 41-летнего испанца с "Байером" есть отсылка к "красным".
Рассчитанный до 2026 года контракт Алонсо позволяет Хабио беспрепятственно уйти в один из трех его бывших клубов: "Ливерпуль", "Реал" или "Баварию". Соответствующий пункт может быть активирован уже со следующего лета.
Отметим, что контракт самого Клоппа тоже истекает в 2026 году, и Юрген уже давал понять, что раньше этого срока уходить не планирует. Гораздо вероятнее, что в "Реале" или "Баварии" вакансия образуется раньше.
12.10.2023 07:00
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