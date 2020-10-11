Хейлунд: "Рэшфорд — игрок мирового уровня"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд выразил поддержку своему партнеру по команде Маркусу Рэшфорду.
Наколотив 30 голов в прошлом сезоне и благодаря этому получив роскошный контракт, в новой кампании Рэшфорд пока отличился лишь однажды.
Однако проблесками Рэшфорд демонстрирует, что его связка с 20-летним Хейлундом может стать по-настоящему грозной, и Расмус не сомневается, что его партнер нащупает свою лучшую игру.
"Мне по-настоящему нравится играть вместе с ним. Он игрок мирового уровня. Я наслаждаюсь игрой вместе с ним".
"Он игрок, на которого я равнялся, хотя он всего на несколько лет старше меня. Он хорошо выступает с момента, как вышел и забил "Мидтьюлланду", будучи 19-летним парнем. Думаю, с тех пор он не переставал быть отличным игроком, и это, конечно, замечательно, что сегодня мы являемся партнерами по команде", — сообщил Хейлунд датской газете Tipsbladet.
11.10.2023 23:00
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