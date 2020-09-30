Рэшфорд предвкушает совместную игру с Хейлундом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что предвкушает совместную игру с новичком Расмусом Хейлундом.

После прихода Хейлунда на острие атак "Юнайтед" Рэшфорд может сосредоточиться на игре в качестве флангового нападающего.



Рэшфорд, забивший 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнования в прошлом сезоне, надеется, что Хейлунд облегчит его бомбардирское бремя. Маркус уже прикладывает большие усилия для улучшения взаимопонимания с 20-летним датчанином на футбольном поле.



"Я супервзволнован насчет этого (игры вместе с Хейлундом)".



"Временами в прошлом сезоне, когда мы контратаковали, и ты видел кучу соперников, обычно ты лишь мог сделал передачу назад на Бруну (Фернандеша), который подключался позже".



"Нужно понимать, что в этом году динамика изменилась. Мы с ним (Хейлундом) поговорили и проделали некоторую работу за пределами поля, о чем тренерский штаб даже не знает. Чисто между мной и ним".



"Я просто хочу понять его игру и хочу, чтобы он понял мою игру как можно скорее. И уже сейчас мы можем атаковать на совершенно другой скорости".



"Когда ты совершаешь рывок за спину соперникам, тебе просто важно обладать уверенностью, что твой партнер совершает рывок параллельным курсом, а в перспективе тебе даже не придется смотреть на него — ты просто сможешь делать туда передачу, зная, что он там окажется".



"Он большой, сильный, физически мощный парень, и у него хороший удар. Поэтому он будет забивать, когда у него будут моменты", — цитирует Рэшфорда Daily Mail.