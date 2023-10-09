Клаттенбург: "Ковачич мог быть удален дважды"

Бывший рефери Премьер-Лиги Майкл Оливер заявил, что полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич мог схлопотать два удаления в проигранном матче против "Арсенала" (1:0).

"Сити" еще до перерыва воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" едва не остался вдесятером — Клаттенбургу кажется, что рефери Майкл Оливер просто дважды пожалел Ковачича.



По мнению Клаттенбурга, Оливер поступил не совсем честно с "Арсеналом", поэтому единственный гол Габриэля Мартинелли в концовке восстановил справедливость.



"Матео Ковачич — очень везучий парень, как и рефери Майкл Оливер, учитывая то, что "Арсенал" одержал победу, несмотря на то, что "Манчестер Сити" сохранил всех 11 игроков на поле".



"Ковачич мог быть удален не раз, а дважды. Его первая желтая карточка могла получить "апгрейд" до красной, если бы арбитр VAR Джон Брукс сказал Оливеру самому посмотреть на его мерзкий подкат сзади под Мартина Эдегора".



"Позже Ковачич ударил Деклана Райса по лодыжке, и полузащитник "Сити" легко мог получить вторую желтую карточку".



"Матчи между представителями "большой шестерки" могут быть эмоционально заряженными и наполненными единоборствами, когда закипает кровь, и это нужно учитывать".



"Но Оливер ушел бы на международный перерыв в некоторой печали, если бы не поздний гол Габриэля Мартинелли", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.