Гвардиола уверен, что Хаверц будет "исключительным" игроком для "Арсенала"

Кай Хаверц Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Арсенал" совершил "исключительное" приобретение в лице атакующего полузащитника Кая Хаверца.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов Хаверц забил лишь один гол, да и тот — с пенальти. Игра Кая за "Арсенал" регулярно навлекает критику.

Однако в преддверии воскресного выезда к "Арсеналу" Гвардиола назвал Хаверца одним из приобретений, которые сделали "канониров" сильнее.

"Они проделали первоклассную работу по комплектации состава, подписав игроков исключительного уровня".

"Голкипер, Хаверц, Райс. У них хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 832

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 07.10.2023 09:34 # tot35
    Очко жим жим)))

    (ответить)

  2. chelsea-69 07.10.2023 09:14 # chelsea-69
    "Голкипер Хаверц, Райс. У них хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103230/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: