Гвардиола уверен, что Хаверц будет "исключительным" игроком для "Арсенала"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Арсенал" совершил "исключительное" приобретение в лице атакующего полузащитника Кая Хаверца.
После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов Хаверц забил лишь один гол, да и тот — с пенальти. Игра Кая за "Арсенал" регулярно навлекает критику.
Однако в преддверии воскресного выезда к "Арсеналу" Гвардиола назвал Хаверца одним из приобретений, которые сделали "канониров" сильнее.
"Они проделали первоклассную работу по комплектации состава, подписав игроков исключительного уровня".
"Голкипер, Хаверц, Райс. У них хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
07.10.2023 09:00
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Очко жим жим)))
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"Голкипер Хаверц, Райс. У них хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
Источник: http://fapl.ru/posts/103230/
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