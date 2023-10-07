Гвардиола уверен, что Хаверц будет "исключительным" игроком для "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Арсенал" совершил "исключительное" приобретение в лице атакующего полузащитника Кая Хаверца.

После своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов Хаверц забил лишь один гол, да и тот — с пенальти. Игра Кая за "Арсенал" регулярно навлекает критику.



Однако в преддверии воскресного выезда к "Арсеналу" Гвардиола назвал Хаверца одним из приобретений, которые сделали "канониров" сильнее.



"Они проделали первоклассную работу по комплектации состава, подписав игроков исключительного уровня".



"Голкипер, Хаверц, Райс. У них хорошая команда", — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.