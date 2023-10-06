Почеттино — о VAR: "Я доверяю машине, но проблема в водителе"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что система VAR не является проблемой сама по себе, а проблема в применяющих эту технологию людях.

Ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" в прошлый уикенд вызвал новую волну дискуссий насчет использования современных технологий в футболе.



Почеттино выступает за технологии, но хочет, чтобы процесс их использования был "проще и яснее".



"Я доверяю машине, но проблема в водителе".



"Мы понимаем, что люди совершают ошибки, потому что это непросто. Думаю, когда ошибается рефери, все мы можем смириться с этим. Но когда это происходит с технологией, это сложно понять".



"На мой взгляд, стоит упростить ситуацию. Важнее всего снова дать рефери больше власти. Думаю, если сделать один шаг назад, это сделает вещи проще и яснее", — цитирует Почеттино BBC.