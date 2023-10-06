Почеттино — о VAR: "Я доверяю машине, но проблема в водителе"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что система VAR не является проблемой сама по себе, а проблема в применяющих эту технологию людях.
Ошибочно отмененный гол Луиса Диаса в матче "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" в прошлый уикенд вызвал новую волну дискуссий насчет использования современных технологий в футболе.
Почеттино выступает за технологии, но хочет, чтобы процесс их использования был "проще и яснее".
"Я доверяю машине, но проблема в водителе".
"Мы понимаем, что люди совершают ошибки, потому что это непросто. Думаю, когда ошибается рефери, все мы можем смириться с этим. Но когда это происходит с технологией, это сложно понять".
"На мой взгляд, стоит упростить ситуацию. Важнее всего снова дать рефери больше власти. Думаю, если сделать один шаг назад, это сделает вещи проще и яснее", — цитирует Почеттино BBC.
06.10.2023 20:00
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