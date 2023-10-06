Лебеф: "Челси" — клуб из середины таблицы"

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф заявил, что прямо сейчас "синие" являются лишь середняком Премьер-Лиги.

В данный момент "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, проиграв три из первых семи матчей в высшем дивизионе.



Лебеф, сыгравший свыше 200 матчей за "Челси" с 1996 по 2001 год, видит определенный прогресс у "синих", но все равно не ожидает, что команда Маурисио Почеттино сможет пробиться в Лигу Чемпионов.



"Прямо сейчас "Челси" — клуб из середины таблицы".



"Они должны быть реалистами. Вам нужно перестать мечтать, если посмотреть на другие клубы".



"Сейчас их дела идут лучше. Они добились двух хороших результатов, в Кубке Лиги и Премьер-Лиге, но очень скоро против "Арсенала" мы увидим, как реально обстоят дела".



"Некоторые фанаты предсказывают, что "Челси" финиширует в топ-4. Ну, я был бы очень удивлен этому, для меня они выглядят мечтателями", — сообщил Лебеф talkSPORT.