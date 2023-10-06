Лебеф: "Челси" — клуб из середины таблицы"

Челси Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф заявил, что прямо сейчас "синие" являются лишь середняком Премьер-Лиги.

В данный момент "Челси" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, проиграв три из первых семи матчей в высшем дивизионе.

Лебеф, сыгравший свыше 200 матчей за "Челси" с 1996 по 2001 год, видит определенный прогресс у "синих", но все равно не ожидает, что команда Маурисио Почеттино сможет пробиться в Лигу Чемпионов.

"Прямо сейчас "Челси" — клуб из середины таблицы".

"Они должны быть реалистами. Вам нужно перестать мечтать, если посмотреть на другие клубы".

"Сейчас их дела идут лучше. Они добились двух хороших результатов, в Кубке Лиги и Премьер-Лиге, но очень скоро против "Арсенала" мы увидим, как реально обстоят дела".

"Некоторые фанаты предсказывают, что "Челси" финиширует в топ-4. Ну, я был бы очень удивлен этому, для меня они выглядят мечтателями", — сообщил Лебеф talkSPORT.


Метки Лебеф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 15:00

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  1. superperez101 06.10.2023 15:05 # superperez101
    из нижней части таблицы
    называйте вещи своими именами, снимите розовые очки.
    челси - крепкий середнячок

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