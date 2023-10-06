Премьер-Лига исключает переигровку матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль"

Премьер-Лига исключает переигровку матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

В минувшую среду главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что переигровка была бы "правильной вещью" после грубейшей ошибки арбитров с незасчитанным голом Луиса Диаса в субботнем матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Как сообщает Evening Standard, по состоянию на четверг "Ливерпуль" официально не обращался к Премьер-Лиге насчет переигровки матча, завершившегося поражением "красных" со счетом 2:1.



Но даже если соответствующий запрос поступит, "Ливерпулю" будет крайне сложно добиться желаемого. Премьер-Лига не собирается создавать опасный прецедент.



Даже если бы гол Диаса засчитали, далее было бы бессчетное количество вариантов того, как могла сложиться игра. Юридически доказать, что "Ливерпулю" непременно был причинен ущерб, практически нереально.