Премьер-Лига исключает переигровку матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль"

Юрген Клопп Премьер-Лига исключает переигровку матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

В минувшую среду главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что переигровка была бы "правильной вещью" после грубейшей ошибки арбитров с незасчитанным голом Луиса Диаса в субботнем матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Как сообщает Evening Standard, по состоянию на четверг "Ливерпуль" официально не обращался к Премьер-Лиге насчет переигровки матча, завершившегося поражением "красных" со счетом 2:1.

Но даже если соответствующий запрос поступит, "Ливерпулю" будет крайне сложно добиться желаемого. Премьер-Лига не собирается создавать опасный прецедент.

Даже если бы гол Диаса засчитали, далее было бы бессчетное количество вариантов того, как могла сложиться игра. Юридически доказать, что "Ливерпулю" непременно был причинен ущерб, практически нереально.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 06.10.2023 13:14 # vagifspurs
    И юридически и фактически, Тоттенхэм полностью доминировал в игре, так что, в любом случае мы бы выиграли этот матч. Ну ничего, на Энфилде еще раз обоссым этот порожняк

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  2. lfc1962 06.10.2023 13:09 # lfc1962
    автор то данной заметки кто? "далее было бы бессчетное количество вариантов того, как могла сложиться игра" - автор ты о чем??? какие варианты??? матч закончился со счётом 2:1 при украденном правильно забитом у Ливерпуля. и что данный правильно забитый мяч не повлиял на окончательный результат???

    Источник: http://fapl.ru/posts/103215/

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  3. gucman 06.10.2023 13:08 # gucman
    Струя на е6лет портовым xyecocaм

    Ахахах

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