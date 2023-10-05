"Вест Хэм" победил "Фрайбург", "Брайтон" отыгрался против "Марселя"

Найеф Агерд "Вест Хэм" и "Брайтон" провели свои вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы.

"Вест Хэму" одержал вторую победу подряд в соревновании, на сей раз переиграв на выезде "Фрайбург" со счетом 1:2 благодаря голам головой Лукаса Пакеты и Найефа Агерда.

В то же время "Брайтон", стартовавший в Лиге Европы с поражения, проявил характер и отыгрался после двух пропущенных голов в начале выездного матча против "Марселя" — 2:2.

Добавим, 26 октября "Вест Хэм" навестит "Олимпиакос", а "Брайтон" примет дома "Аякс" в рамках 3-го тура.

"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Шаллаи 49 — Пакета 8, Агерд 66.

"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Альварес, Керер (Палмери 71), Агерд, Уорд-Проуз (Ингс 90), Пакета (Мубама 90), Форнальс (Соучек 71), Боуэн, Кудус (Бенрахма 80).

"Марсель" (Франция) — "Брайтон" (Англия) — 2:2 (2:0)

Голы: Мбемба 19, Верету 20 — Гросс 54, Педро 88 (пен).

"Брайтон": Стил, Лэмпти, Ван Хекке, Данк, Велтман, Дауд (Гилмор 67), Гросс, Марч (Адингара 77), Митома, Фати (Педро 67), Уэлбек (Фергюсон 77).


Метки Брайтон, Вест Хэм, Лига Европы, Марсель, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 22:00

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