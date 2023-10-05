"Вест Хэм" победил "Фрайбург", "Брайтон" отыгрался против "Марселя"

"Вест Хэм" и "Брайтон" провели свои вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы.

"Вест Хэму" одержал вторую победу подряд в соревновании, на сей раз переиграв на выезде "Фрайбург" со счетом 1:2 благодаря голам головой Лукаса Пакеты и Найефа Агерда.



В то же время "Брайтон", стартовавший в Лиге Европы с поражения, проявил характер и отыгрался после двух пропущенных голов в начале выездного матча против "Марселя" — 2:2.



Добавим, 26 октября "Вест Хэм" навестит "Олимпиакос", а "Брайтон" примет дома "Аякс" в рамках 3-го тура.



"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Шаллаи 49 — Пакета 8, Агерд 66.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал, Мавропанос, Альварес, Керер (Палмери 71), Агерд, Уорд-Проуз (Ингс 90), Пакета (Мубама 90), Форнальс (Соучек 71), Боуэн, Кудус (Бенрахма 80).



"Марсель" (Франция) — "Брайтон" (Англия) — 2:2 (2:0)



Голы: Мбемба 19, Верету 20 — Гросс 54, Педро 88 (пен).



"Брайтон": Стил, Лэмпти, Ван Хекке, Данк, Велтман, Дауд (Гилмор 67), Гросс, Марч (Адингара 77), Митома, Фати (Педро 67), Уэлбек (Фергюсон 77).