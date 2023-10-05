Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль" проведут свои поединки в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФРАЙБУРГ — ВЕСТ ХЭМ 19:45



Выиграв Лигу Конференций в прошлом сезоне, свой путь в Лиге Европы "Вест Хэм" начал с домашней победы 3:1 над "Бачка-Топола".



"Вест Хэм" не знает поражений на европейской арене уже 16 матчей кряду и если не проиграет "Фрайбургу", то установит новый рекорд для английских команд.



"Мы играем против действительно хорошей команды, которая превосходно выступает в Бундеслиге, а также очень хорошо выступила в Европе в прошлом году. Возможно, у них не самое громкое имя в Германии, но они определенно выросли и находятся в очень хорошем положении", — сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.



- "Фрайбург" впервые сыграет с командой из Англии, тогда как "Вест Хэм" уже в восьмой раз сразится с представителем немецкого футбола (2 победы, 5 поражений).



- "Фрайбург" выиграл только один из пяти последних матчей в Лиге Европы.



- "Фрайбург" не проигрывает уже три матча кряду во всех соревнованиях, а в двух последних не пропускал.



- "Вест Хэм" также не пропускал в двух последних матчах, оба выиграв.



- "Вест Хэм" проиграл все три последних выездных матча против немецких команд в еврокубках.



У Мичейла Антонио проблемы мышечного характера, поэтому в нападении "Вест Хэма", вероятно, сыграет Данни Ингс.



МАРСЕЛЬ — БРАЙТОН 19:45



"Брайтон" неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, потерпев домашнее поражение 2:3 от АЕКа.



Во Францию "чайки" отправляются, чтобы попытаться набрать свои первые очки и реабилитироваться за поражение 6:1 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



"Думаю, матч на "Вилла Парк" будет очень важен для нас. Я очень хорошо знаю качество людей внутри моей раздевалки. Думаю, они отреагируют наилучшим образом — от настоящего момента и до конца сезона мы будем демонстрировать совершенно другие настрой и страсть", — сообщил главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.



- "Марсель" впервые сыграет против "Брайтона" в еврокубках.



- В трех выходах в старте "Марселя" в Лиге 1 вингер Исмаила Сарр забил три гола в этом сезоне.



- Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон забил четыре гола в четырех выходах в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.



- Вингер "Брайтона" Каору Митома поучаствовал в шести голах в шести выходах в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.



Защитник "Брайтона" Первин Эступиньян пропустит месяц с травмой мышечного характера.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЮНИОН 22:00



"Ливерпуль" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с победы 1:3 в Австрии над ЛАСКом, тогда как "Юнион" в первом туре сыграл вничью с "Тулузой" (1:1).



В своем предыдущем матче "Ливерпуль" вдевятером проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2:1, и будет интересно посмотреть, как то поражение повлияло на команду Юргена Клоппа.



- Это будет первый матч между "Юнионом" и "Ливерпулем".



- "Ливерпуль" 15 раз играл против команд из Бельгии в еврокубках, одержав 12 побед (1 поражение, 2 ничьи).



- Прежде "Юнион" лишь однажды пересекался с командами из Англии, уступив "Бирмингему" 4:8 по сумме двух матчей в полуфинале Кубка ярмарок 1958/60.



- "Ливерпуль" не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей кряду (8 побед, 3 ничьи).



"Ливерпуль" на несколько недель потерял вингера Коди Гакпо, который получил травму колена против "Тоттенхэма".