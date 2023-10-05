Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль" проведут свои поединки в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ФРАЙБУРГ — ВЕСТ ХЭМ 19:45
Выиграв Лигу Конференций в прошлом сезоне, свой путь в Лиге Европы "Вест Хэм" начал с домашней победы 3:1 над "Бачка-Топола".
"Вест Хэм" не знает поражений на европейской арене уже 16 матчей кряду и если не проиграет "Фрайбургу", то установит новый рекорд для английских команд.
"Мы играем против действительно хорошей команды, которая превосходно выступает в Бундеслиге, а также очень хорошо выступила в Европе в прошлом году. Возможно, у них не самое громкое имя в Германии, но они определенно выросли и находятся в очень хорошем положении", — сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.
- "Фрайбург" впервые сыграет с командой из Англии, тогда как "Вест Хэм" уже в восьмой раз сразится с представителем немецкого футбола (2 победы, 5 поражений).
- "Фрайбург" выиграл только один из пяти последних матчей в Лиге Европы.
- "Фрайбург" не проигрывает уже три матча кряду во всех соревнованиях, а в двух последних не пропускал.
- "Вест Хэм" также не пропускал в двух последних матчах, оба выиграв.
- "Вест Хэм" проиграл все три последних выездных матча против немецких команд в еврокубках.
У Мичейла Антонио проблемы мышечного характера, поэтому в нападении "Вест Хэма", вероятно, сыграет Данни Ингс.
МАРСЕЛЬ — БРАЙТОН 19:45
"Брайтон" неудачно стартовал на групповом этапе Лиги Европы, потерпев домашнее поражение 2:3 от АЕКа.
Во Францию "чайки" отправляются, чтобы попытаться набрать свои первые очки и реабилитироваться за поражение 6:1 от "Астон Виллы" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.
"Думаю, матч на "Вилла Парк" будет очень важен для нас. Я очень хорошо знаю качество людей внутри моей раздевалки. Думаю, они отреагируют наилучшим образом — от настоящего момента и до конца сезона мы будем демонстрировать совершенно другие настрой и страсть", — сообщил главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
- "Марсель" впервые сыграет против "Брайтона" в еврокубках.
- В трех выходах в старте "Марселя" в Лиге 1 вингер Исмаила Сарр забил три гола в этом сезоне.
- Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон забил четыре гола в четырех выходах в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.
- Вингер "Брайтона" Каору Митома поучаствовал в шести голах в шести выходах в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.
Защитник "Брайтона" Первин Эступиньян пропустит месяц с травмой мышечного характера.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЮНИОН 22:00
"Ливерпуль" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с победы 1:3 в Австрии над ЛАСКом, тогда как "Юнион" в первом туре сыграл вничью с "Тулузой" (1:1).
В своем предыдущем матче "Ливерпуль" вдевятером проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2:1, и будет интересно посмотреть, как то поражение повлияло на команду Юргена Клоппа.
- Это будет первый матч между "Юнионом" и "Ливерпулем".
- "Ливерпуль" 15 раз играл против команд из Бельгии в еврокубках, одержав 12 побед (1 поражение, 2 ничьи).
- Прежде "Юнион" лишь однажды пересекался с командами из Англии, уступив "Бирмингему" 4:8 по сумме двух матчей в полуфинале Кубка ярмарок 1958/60.
- "Ливерпуль" не проигрывает дома в Лиге Европы уже 11 матчей кряду (8 побед, 3 ничьи).
"Ливерпуль" на несколько недель потерял вингера Коди Гакпо, который получил травму колена против "Тоттенхэма".
05.10.2023 12:00
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Последние комментарии:
Лузерглоты, запомните, ваш день - четверг!!!!
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Удачи ливерпулу в ЛЕ.
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как же кринжово выглядит, когда фанаты клуба без еврокубков пытаются затроллить за ЛЕ
просто кектус
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Все, абсолютно все ссут на колбасников
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Норм пенса порвало от новости про Кайседо. Придуманная или нет, но горят они всё равно красиво, что слили бабло, но остались на бутылке, а Ливерпуль, который "никому не нужен", ебёт АПЛочку)
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Агент лавии :" баляяяяяя куда мы попали, чарли 11 место. Лавия с детства мечтал играть в лиге европы. У ливапю более амбициозный проэкт. А в челчи нас наебали, тупо отмыв бабок. Зимой мы подаем прошение о трансфере.
Прастите нас, зеродауны, мы абасрались"
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Мбаппе поссал, Беллингем поссал , Кайседо поссал, Лавиа поссал
картонпуль они тааааааак лахииииии ахахахахаха
(ответить)
но тут внезапно возник «Ливерпуль», и, должен сказать, у «красных» более солидный и долгосрочный проект.
Источник: http://fapl.ru/posts/103194/?c=1
Ахаххха типикал пусня.
Сами придумали, сами поверили, и щаставили таких же долбоебов поверить
Колбасная пропаганда вхахахахахаххаахахах
Лузерка = путин, = раися
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Агент собослаи :" мы разачарованы в лузерке. Собо устал, летом мы ищем новую команду"
)))))))
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Тупорылая скузня до сих пор не может отойти от того, как летом их главные трансферные цели поссали на них. Жалкие неудачники.
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залупси смотрю в своём репертуаре
даже в лигу конференций не попали, а тявкают из подвала)))
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Тут струя на членси прилетела ору ахахахах
Мануэль Сьерра, агент Мойзеса Кайседо: «Летом мы попали в довольно сложную ситуацию. Мы уже дали слово «Челси», что Мойзес станет игроком «синих», но тут внезапно возник «Ливерпуль», и, должен сказать, у «красных» более солидный и долгосрочный проект. Мы пришли в смятение, голова пошла кругом. Мы не были уверены в том, какое решение нам стоит принять».
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ЛГБТ чепуха и Лига Европы — идеальный тандэм гавна и картона!
Возвращение к бестрофейным истокам
ехехехех
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ЛузерПутины, ваш день четверг ахахааа
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Пхехехехе,красиво,орнул. Вполне по силам им выиграть эту группу. Бесхребетная чморуссия днортмунд очевидно последнее место . Милан скорее всего в ЛЕ ,но буду надеяться ,что вместе с СУЛТАНАМИ выйдут в плов.
https://vk.com/wall-8722610_42667501
(ответить)
У гвардиолы каждый игрок, которого он раз в год в основу пихает - один из лучших кого он тренировал!? Я льюиса с того мо мемента, как он вьебал центр шпорам не видел.
Видимо пеп думает льюиса проьив арса выпустить, так как родри не будет. Пытается замотивировать бедолагу эта лысая кринжа. Не знаю или у всех так, но меня пи3деж шарлатана реально кумарит)
Источник: http://fapl.ru/posts/103187/?c=1
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зеропуки,ваш день четверг!!
(с) Самуил Маршак
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